Вооруженная оппозиция не будет подписывать итоговое соглашение по переговорам в Астане. Такое мнение выразил представитель делегации Яхья аль Ариди. Он считает, что его подпишут Россия, Турция и Иран.

Представитель вооруженной оппозиции Сирии Яхья аль Ариди считает, что итоговое соглашение по переговорам в Астане будут подписывать Россия, Турция и, возможно, Иран. «Думаю, что коммюнике уже готово и будет подписано сегодня. Стороны конфликта не должны его подписывать».

«Я не думаю, что коммюнике будет достаточно сильным, чтобы представить его на Совете безопасности ООН или в Женеве», - добавил спикер.

Ранее глава делегации Правительства Сирии Башар Джаафари заявил, что оппозиционеры не уважают соглашения о перемирии. «Мы прибыли в Астану, чтобы закрепить выполнение соглашения от 29 декабря. Мы работаем и опираемся на это. Некоторые участники проводят свою интерпретацию данного документа, это создает проблемы для всех участников переговорного процесса. Делегация оппозиционных групп не уважает положения соглашения».

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Один из представителей оппозиции Усама абу Зеид заявил, что участие оппозиционных групп на переговорах в Женеве зависит от успеха Астанинского процесса.

«Вопрос об участии оппозиции на переговорах в Женеве зависит от успеха встречи в Астане. Если будут позитивные моменты, то возможно. Но сейчас об этом рано говорить», - заявил Усама абу Зеид.