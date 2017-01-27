Высшее руководство Госдепа ушло в отставку

Руководители ряда подразделений Госдепартамента США, отвечающих за его повседневную практическую деятельность, подали в отставку, передает ТАСС.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники в дипломатическом ведомстве газета Washington Post, вечером 25 января уволились со своих постов заместитель госсекретаря по вопросам административного управления Патрик Кеннеди и трое его ключевых подчиненных: помощник госсекретаря по административным вопросам Джойс Барр, помощник по консульским вопросам Мишель Бонд и посол Джентри Смит, курировавший работу с иностранными миссиями в США.

По данным газеты, Кеннеди в конце января выходит на пенсию. Остальные могут получить новые назначения.

Издание расценивает случившееся как "массовый исход старших сотрудников внешнеполитической службы, не желающих продолжать работать в эпоху Трампа". По мнению газеты, это "существенно осложнит" работу Рекса Тиллерсона, когда тот будет утвержден новым госсекретарем США.

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Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер 26 января распространил сообщение для печати, в котором подтвердил, что еще прежняя администрация Барака Обамы по согласованию с командой Трампа предложила подать в отставку всем политическим назначенцам.

Также 20 января со своих постов ушли помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро по управлению загрансобственностью США, находящейся в ведении Госдепартамента, Лидия Муниз. "Произошла почти полная зачистка старшего руководящего состава, занимавшегося повседневным административным руководством Госдепартаментом, его заграничными миссиями и его кадрами", - утверждает WP.

Административно-хозяйственные функции в данном случае по умолчанию противопоставляются политическим, работе по выработке и реализации внешней политики США, которой также занимается руководство Госдепартамента. По мнению Washington Post, "обезглавливание управленческих подразделений дезорганизует сильнее, поскольку их должны возглавлять люди, знающие ведомство и имеющие опыт руководства сложными бюрократическими структурами" - людьми из частного сектора их не заменишь.

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