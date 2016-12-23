Взаимодействие с ОЭСР – один из главных приоритетов внешнеэкономической политики Казахстана

На сегодняшний день одним из главных приоритетов внешнеэкономической политики Казахстана является тесное взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Вхождение Казахстана в 30-ку развитых стран мира – долгосрочная стратегическая цель нашей страны, которая основана на лучших практиках и стандартах ОЭСР.

В 2015 году Казахстан стал одной из трех стран, с которыми ОЭСР впервые разработала Страновую программу. Выбор Казахстана в качестве партнера для реализации Страновой программы указывает на высокий уровень доверия к стране со стороны стран – членов ОЭСР.

Результатом данного сотрудничества станет приведение норм национального законодательства в соответствие с принципами организации, что в свою очередь повысит качество государственного управления, улучшит условия для ведения бизнеса, повысит деловой и кредитный рейтинг страны, а также обеспечит рост притока иностранных инвестиций.

В целом по обзорам и правовым инструментам Страновой программы рекомендации ОЭСР уже нашли свое отражение в таких программах развития Казахстана, как проект Стратегического плана Казахстана-2025, Концепции по семейной и гендерной политике-2030, проект Программы о развитии агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы и отраслевые законы в области конкуренции, инвестиционной политики и государственного управления.

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«По итогам 2016 года я хотел бы отметить достижения Казахстана в рамках сотрудничества с ОЭСР по двум основным направлениям – конкуренция и инвестиции. В этом году Казахстан повысил статус до участника в Комитете по конкуренции, а также ОЭСР было принято решение пригласить Казахстан в качестве участника в Комитет по инвестициям. Казахстан является первой страной в Центральной Азии, ставшей участником в данных комитетах», – сказал заместитель генерального директора Центра торговой политики при Министерстве национальной экономики РК Нурлан Кулбатыров.

Последний год является переломным в развитии конкурентной политики: именно в этот период были приняты реформы, направленные на либерализацию законодательства, в том числе упрощение антимонопольного регулирования. Основой новой концепции антимонопольной политики является не штрафовать предпринимателя, а уведомить и предупредить о серьезных последствиях нарушений конкурентного законодательства.

Экспертами ОЭСР в рамках Обзора казахстанской антимонопольной практики было отмечено, что Казахстан является страной, где прогрессирует конкурентное законодательство.

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Одним из новшеств можно отметить внедрение института уведомления о наличии в действиях субъекта рынка признаков нарушения законодательства. Мы отходим от превентивных мер и внедряем принципы, позволяющие добровольно устранить нарушения без проведения расследования.

В конкурентную практику внедрены принципы «Yellow Pages Rule», суть которых заключается в том, что для поддержания здоровой конкурентной среды необходимо ограничить создание дочерних структур госкомпаниями и не допускать вмешательства государства в те сферы экономики, где представлен бизнес. Более того, проводится работа по повышению прозрачности и открытости тарифного процесса для потребителей.

Начата масштабная работа в сфере развития предпринимательства и частного сектора.

На сегодняшний день Казахстаном поставлена цель по снижению доли государственного участия в экономике до среднего уровня стран ОЭСР – до 15%. Полным ходом реализуется Программа масштабной приватизации, в рамках которой планируется передать в частный сектор более 700 объектов государственной собственности.

Для развития массового предпринимательства и становления широкого среднего класса планируется запуск масштабной программы микрокредитования посредством выравнивания условий кредитования в городах и селах в части обеспечения залоговым имуществом, обучения навыкам.

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Проводимая в последние годы работа Правительства по оптимизации разрешительной системы и облегчения условий ведения бизнеса нашла свое отражение в рейтинге Всемирного банка «Doing Business», который уже два года подряд отмечает Казахстан как страну-реформатора.

Для усиления инвестиционного потенциала страны Казахстан ориентируется на опыт и лучшие практики в рамках сотрудничества с ОЭСР. Казахстан последовательно проводит работу по внедрению стандартов ОЭСР.

Так, в 2012 году экспертами ОЭСР был проведен первый обзор инвестиционной политики Казахстана. Для оценки проводимых реформ и внедрения рекомендаций первого обзора в 2015 году была начата работа по проведению второго обзора инвестиционной политики Казахстана.

По итогам данных обзоров ОЭСР были представлены конкретные рекомендации, реализация которых будет способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата страны.

За этот период было реализовано большинство рекомендаций: внедрены новые стимулы для инвесторов, обеспечены гарантии стабильности при изменении налоговых ставок и миграционные льготы, приняты законы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, государственно-частного партнерства, внедрены механизмы «единого окна» для инвесторов. Вступление Казахстана в ВТО и принятые обязательства по членству в данной организации также вносят позитивный вклад в инвестиционный режим и развитие торговли.

Активно ведет работу институт инвестиционного омбудсмена, направленный на обеспечение и защиту прав и законных интересов инвесторов. Более того, с 1 января текущего года впервые в республике создано отдельное судопроизводство по инвестиционным спорам.

На сегодняшний день Министерством по инвестициям и развитию РК принят новый Детальный план по улучшению инвестиционного климата в соответствии со стандартами ОЭСР на 2016–2017 годы.

Для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана был введен безвизовый режим для граждан 19 стран – членов ОЭСР. В 2017 году планируется упрощение визовых требований для граждан 55 стран, включая все страны ОЭСР.

Проводимая работа в рамках Страновой программы позволит Казахстану продолжить начатую работу в рамках институциональных реформ и достичь поставленной цели по вхождению Казахстана в 30-ку конкурентоспособных стран мира.