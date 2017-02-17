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ЦРУ обвинили во вмешательстве во французские выборы

17.02.2017 12:05   731   0

Сайт WikiLeaks заявил о вмешательстве ЦРУ в выборы во Франции в 2012 году. В опубликованном сообщении указывается, что американская разведка внедряла своих агентов и следила за всеми основными политическими силами, передает РБК.

ЦРУ за несколько месяцев до президентских выборов во Франции предположило, что партия «Союз за народное движение» тогдашнего президента Николя Саркози не в состоянии удержать власть. По этой причине разведывательное ведомство поставило задачу определить внутренние тенденции в самой партии, а также личные взгляды самого Саркози. WikiLeaks сообщает, что даже тот факт, что президент считался проамериканским политиком, не избавил его от шпионажа со стороны США.

Разведчиков интересовали обстановка внутри ведущих партий Франции, связи с бизнес-элитами, финансирование партий, в том числе из-за рубежа, а также - отношение основных политических сил к экономическому кризису в ЕС и роль Франции в разрешении греческого долга.

 

 

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