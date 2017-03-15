За год в госструктурах совершено более 500 коррупционных проявлений

По словам Алика Шпекбаева, наиболее часто коррупционные проявления отмечаются в Министерстве сельского хозяйства, в Комитете государственных доходов Министерства финансов и в Министерстве внутренних дел, а также в акиматах, передает МИА "Казинформ".

«Есть у нас структуры, по итогам года, где совершено более 500 фактов коррупционных проявлений. У нас один факт считается чрезвычайным происшествием. Если взять на Западе, в Сингапуре, или в Америке - за один факт, как чрезвычайное происшествие, они увольняют полностью весь коллектив. У нас сегодня сотни фактов и, практически, ни один руководитель не понес наказания», - сказал Шпекбаев.

Шпекбаев подчеркнул, что если в государственном органе наблюдается системная коррупция, то должен привлекаться к ответственности руководитель. Одной из превентивных мер противодействия коррупции, по мнению зампреда, является сокращение госаппарата и, за счет этого, повышение заработной платы. Если сократить 35 процентов госслужащих, то вместе с экономией на административных расходах, появится возможность увеличить зарплату госслужащих в два раза. А если не повышать зарплату политическим госслужащим и госслужащим корпуса «А», то в низовых звеньях - сельском, районном, можно повысить зарплату даже в три раза.