В Астане завершилось заседание совместной группы по прекращению огня в Сирии

Глава делегации Российской Федерации Станислав Гаджимагомедов озвучил итоги заседания совместной группы по прекращению огня в Сирии, сообщает корреспондент «Къ».

«Делегации России, Турции и Ирана, а также представители Организации Объединенных Наций сегодня, 6 февраля, прошло первое заседание экспертной группы, созданной в соответствии с договоренностями на международной встрече по Сирии, которая была проведена здесь же, в Астане, 23-24 января. Участники в ходе заседания обсудили выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма единого мониторинга и контроля в целях обеспечения полного прекращения военных действий, прекращений любых провокаций. Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения бесприпятственного гуманитарного доступа. Делегации выразили готовность продолжения взаимных действий в интересах полного режима прекращения огня в Сирии», - заявил Станислав Гаджимагомедов.

По словам спикера, все члены делегации выразили искреннюю признательность казахстанской стороне за предоставление площадки для продолжения астанинского процесса и создания благоприятных условий для проведения в Астане первого заседания совместной группы по контролю за соблюдением прекращения режима боевых действий.

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Станислав Гаджимагомедов добавил, что у экспертов запланировано много дел, тем самым отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Спикер посоветовал обратиться в Министерство обороны РФ и покинул пресс-конференцию.

Напомним, что раннее 23 и 24 января этого года в Астане проходила встреча по сирийскому урегулированию. На переговорах были представлены 13 оппозиционных группировок, Правительство Сирии, Российская Федерация, Турция и Иран.