Закон о волонтерской деятельности принял парламент Казахстана

Сегодня на пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли закон "О волонтерской деятельности", инициированный группой депутатов парламента V созыва.

Закон призван регулировать общественные отношения, возникающие в сфере волонтерской деятельности с целью повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества.

В документе впервые определены правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и виды, а также меры поддержки волонтерской деятельности. Устанавливаются такие базовые принципы осуществления волонтерской деятельности, как безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности волонтеров.

Документ устанавливает уведомительный характер учета волонтерской деятельности, компетенцию правительства, уполномоченного органа, центральных и местных исполнительных органов, а также органов местного самоуправления в сфере волонтерской деятельности.