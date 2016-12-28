Мажилис одобрил законопроект о коллекторской деятельности

Несмотря на фактическое существование коллекторских компаний длительное время и широкое вовлечение в нашу жизнь, их деятельность не регулируется специальным законодательство м и не контролируется государством в лице его уполномоченных органов. Об этом рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе рассмотрения проекта Закона «О коллекторской деятельности» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Глава Нацбанка сообщил, что уже сейчас существуют около 60 компаний, которые на основе договоров с банками взыскивают задолженность. Так, 928 тыс. должников банков уже находятся на взыскании в коллекторских агентствах.

«При этом потенциальный масштаб проблем неурегулированно сти отношений по взысканию долга в условиях закредитованност и населения будет только возрастать», – отметил Д.Акишев.

В ходе заседания председатель НБ РК обозначил основные аспекты законопроекта «О коллекторской деятельности».

«С одной стороны, банки выдают кредиты и потом взыскивают долги в случае неисполнения обязательств со стороны заемщиков. И в этот процесс на законных основаниях вовлечены коллекторские организации, задачей которых является проведение работы по возврату долга. И именно в этом нерегулируемом сегменте сейчас наблюдаются нарушения в отношении заемщиков, которые не могут получить нормальной правовой защиты. Другой аспект – банки являются местом хранения депозитов населения и предприятий и обязаны обеспечить сохранность денег. И именно поэтому должны прилагать максимум усилий по взысканию задолженности в случае невозврата кредитов со стороны заемщиков. Иначе банки не смогут рассчитываться по своим обязательствам по депозитам. Поэтому необходимо обеспечить баланс соблюдения интересов всех групп населения, как имеющих кредиты в банках, так и рассчитывающих на сохранность своих депозитов», – подчеркнул Акишев

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Глава Нацбанка отметил, что рассматриваемый проект закона «О коллекторской деятельности» отвечает этим принципам и закладывает основу для будущего цивилизованного диалога в процессе взыскания задолженности.