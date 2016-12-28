Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.34
-0.001%
EUR/KZT
348.34
-0.001%
RUB/KZT
5.48
+0.000%
EUR/USD
348.34
-0.001%
EUR/CHF
348.34
-0.001%
EUR/JPY
348.34
-0.001%
GBP/USD
408.94
-0.001%
USD/CHF
333.34
-0.001%
USD/JPY
333.34
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.34 348.34 5.48
-0.001% -0.001% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.5
+0.007%
Нефть WTI
54.18
+0.005%
Золото
1142.5
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.007%
Жилье Астана
1028
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.5 54.18 1142.5
+0.007% +0.005% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Мажилис одобрил законопроект о коллекторской деятельности

28.12.2016 14:33   852   0

Несмотря на фактическое существование коллекторских компаний длительное время и широкое вовлечение в нашу жизнь, их деятельность не регулируется специальным законодательством и не контролируется государством в лице его уполномоченных органов. Об этом рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе рассмотрения проекта Закона «О коллекторской деятельности» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Глава Нацбанка сообщил, что уже сейчас существуют около 60 компаний, которые на основе договоров с банками взыскивают задолженность. Так, 928 тыс. должников банков уже находятся на взыскании в коллекторских агентствах.

«При этом потенциальный масштаб проблем неурегулированности отношений по взысканию долга в условиях закредитованности населения будет только возрастать», – отметил Д.Акишев.

Чего ждать Казахстану от взаимоотношений с Ираном?...
Двусторонние отношения между Казахстаном и Ираном продолжают развиваться. Планируется упростить визовый режим, в также запустить авиасообщение между А...

В ходе заседания председатель НБ РК обозначил основные аспекты законопроекта «О коллекторской деятельности».

«С одной стороны, банки выдают кредиты и потом взыскивают долги в случае неисполнения обязательств со стороны заемщиков. И в этот процесс на законных основаниях вовлечены коллекторские организации, задачей которых является проведение работы по возврату долга. И именно в этом нерегулируемом сегменте сейчас наблюдаются нарушения в отношении заемщиков, которые не могут получить нормальной правовой защиты. Другой аспект – банки являются местом хранения депозитов населения и предприятий и обязаны обеспечить сохранность денег. И именно поэтому должны прилагать максимум усилий по взысканию задолженности в случае невозврата кредитов со стороны заемщиков. Иначе банки не смогут рассчитываться по своим обязательствам по депозитам. Поэтому необходимо обеспечить баланс соблюдения интересов всех групп населения, как имеющих кредиты в банках, так и рассчитывающих на сохранность своих депозитов», – подчеркнул Акишев

Чего ждать Казахстану от взаимоотношений с Ираном?

Глава Нацбанка отметил, что рассматриваемый проект закона «О коллекторской деятельности» отвечает этим принципам и закладывает основу для будущего цивилизованного диалога в процессе взыскания задолженности.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    31

  • 2. Стабилизация курса тенге
    29

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    86

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    16

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    29

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное