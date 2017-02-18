Заместитель министра иностранных дел РКвстретился с дипломатами стран ОИС

17 февраля 2017 года в Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Акылбека Камалдинова с аккредитованными в Казахстане главами дипломатических миссий государств-члено
На встрече иностранные дипломаты были ознакомлены с ходом подготовки к 1-му Саммиту ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября 2017 года.
Инициатива созыва Саммита принадлежит Президенту Нурсултану Назарбаеву, была озвучена им на 13-м Саммите ОИС в Стамбуле в апреле 2016 года, и направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития своего научного и технологического потенциала.
На Астанинский Саммит ОИС приглашаются все государства-член
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Казахстан с 1995 года является членом ОИС. В 2011-2012 гг. Казахстан председательство