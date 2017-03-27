Заместитель премьер-министра Южной Кореи посетит Казахстан

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам, министр образования Южной Кореи Ли Чжун Сик посетит Казахстан в рамках своей двухсторонней поездки в Центральную Азию, также дипломат посетит празднование 25-летия установления дипломатических отношений между странами и 80-летие поселения этнических корейцев.

Кроме того, в ходе четырехдневной поездки представитель Республики Корея посетит Узбекистан. В ходе поездки планируется проведеие переговоров с высокопоставленными чиновниками двух стран, на которых стороны обсудят укрепление стратегических партнерских отношений.

Ли Чжун Сик также проведет встречи с группами этнических корейцев, проживающими в Казахстане и Узбекистане.