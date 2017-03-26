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Жан-Клод Юнкер: если ЕС распадется, вы получите новую войну

26.03.2017 15:44   641   0

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Financial Times заявил о перспективах уменьшения экономической роли Европы в мире, пожаловался на "не интересующегося европейскими делами" президента США, а также рассказал о рисках новой войны на Балканах.

В частности, Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Европа сегодня "думает о себе как о хозяевах мира", но при этом в дальнейшем рискует утратить свои экономические позиции.

Снижение роли Европы

"Я часто пытаюсь объяснять будущие перспективы Европы. Даже если мы сегодня думаем, что мы все еще хозяева мира, мы теряем экономический вес, ухудшается демография. К концу этого века в мире из 10 миллиарда человек лишь 4% будут европейцами. Сейчас не время для новых расколов. Мы должны держаться вместе", - заявил политик.

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Журналист FT Лайонел Барбер отмечает, что упоминание о недавнем визите вице-президента США Майкла Пенса, а также явное одобрение выхода Британии из ЕС со стороны президента США Дональда Трампа, вызывает у главы Еврокомиссии явное раздражение.

Экс-президент Египта вышел из тюрьмы

"Я сказал ему (Пенсу): не потакайте выходу других стран. Если ЕС распадется, вы получите новую войну в Западных Балканах. Для этой измученной части Европы единственная возможность – это сохранение европейской перспективы. Если мы предоставим их самим себе – Боснию и Герцоговину, Республику Сербию, Македонию, Албанию, все эти страны – мы снова получим войну", - рассказал Юнкер.

"Трамп пугает европейцев и путает меня с Туском"

В рамках интервью Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Трамп пугает европейцев своей риторикой "Сначала Америка". По словам главы ЕК, "Трамп ничего не понимает о Европе" и путает его с Дональдом Туском (председателем Европейского совета). Судя по риторике самого президента Еврокомиссии, Дональд Трамп также вызывает у него определенное раздражение.

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"Впервые за все время послевоенной истории мы видим президента США, который показывает нам, что он не заинтересован в делах Европы. У нас сейчас есть определенные планы по организации встречи с ним, но у него другие приоритеты. И, кстати, он ничего не понимает в Европе. Недавно он разговаривал по телефону с Туском и думал, что разговаривает со мной".

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"Горбачев и Кэмерон – большие разрушители"

Юнкер сравнивает действия бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона по проведению референдума о выходе из ЕС с действиями Михаила Горбачева, которого многие считают ответственным за развал Советского Союза. По его словам, история "строго судит разрушителей".

"За свою жизнь я встретил двух больших разрушителей: Горбачева, который разрушил Советский Союз, и Кэмерона, который в определенном смысле разрушил Великобританию, даже если мы не увидим нового подъема движения за независимость Шотландии".

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Цитата дня
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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