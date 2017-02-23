Agile подход – бизнес без «бюрократии»

Методология agile помогает увеличить продуктивность и улучшить взаимодействие между бизнесом и IT-разработкой. Об этом в рамках встречи Agile Business Conference, проведенной в Алматы, рассказали участники мероприятия. В ходе конференции были озвучены успешные кейсы agile-подхода, позволяющие совершенствовать продукты и услуги. Результаты применения разработки представил Сбербанк - один из пионеров в применении agile на казахстанском рынке.

Философия agile, или Sbergile как ее называют в Сбербанке, в первую очередь, призвана изменить организационную структуру предприятия. Внедрение agile позволяет ускорить и упростить бизнес-процессы, снизить операционные риски и обеспечить более активный выпуск финансовых продуктов.

«Цель Сбербанка — трансформироваться в более гибкую систему, а также выйти на новые, нетрадиционные для банков рынки. Sbergile - это новая корпоративная культура, которая служит ускорению взаимодействия, позволяет повысить коллаборативность и ответственность на каждом уровне. Все это делается для того, чтобы в итоге быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые продукты и услуги», - поделился директор управления по работе с персоналом ДБ АО «Сбербанк» Олег Бахмутов.

Оценить эффективность agile возможно только по результатам, которые, уверен спикер, будут только улучшаться. Несмотря на то, что подход был внедрен относительно недавно, уже сейчас есть целая линейка новых продуктов, доказавших насколько удобной становится жизнь клиентов банка благодаря agile. В качестве примера собеседник приводит интернет и мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

В 2016 году приложение Сбербанк Онлайн вошло в десятку лучших мобильных сервисов в рейтинге «Топ-30 мобильных приложений Казахстана». Мобильное приложение Сбербанка было запущено весной 2015 года. По данным рейтинга среднемесячное количество сессий в Сбербанк Онлайн уже превышает 1 миллион. На сегодняшний день из 600 000 пользователей онлайн-банкинга, более 80 000 являются активными пользователями мобильного приложения.

Благодаря внедренным в банке agile-подходам, клиенты в режиме онлайн могут: открывать депозиты, оплачивать более 800 услуг без комиссии, переводить деньги на любые карты мира, оплачивать кредит и делать переводы на лицевые счета в другие банки Казахстана и многое другое. Г-н Бахмутов отметил, что для пользователей приложения также доступна онлайн конвертация валют, которая производится в течение 10 минут. Что позволяет значительно сократить время на поиск нужного отделения и ожидание в очереди.

«На самом деле agile это правильная философия о том, как мы должны строить свою работу, при этом оптимизируя процессы, которые раньше отнимали слишком много времени », - пояснил г-н Бахмутов.

Он подчеркнул, что одним из важных этапов является правильное формирование того, что такое agile у сотрудников, ведь любое изменение создает определенные тревоги для людей. С этой целью в банке проводится обширная информационная компания, для большего вовлечения сотрудников в структуру нового подхода. «Это довольно большой вызов, ведь мы встраиваем agile в уже существующую культуру и человеческий капитал», - добавил он. Для оценки результатов, в рамках agile в банке каждые две недели проводятся демо-дни, когда все команды банка, работающие в структуре agile, рассказывают о своих успехах.

«Важно понимать, что те участники рынка, кто сейчас осознает и принимает необходимость таких структурных изменений, будут дальше успешно развиваться, а место тех, кто не готов меняться займут другие», - заключил он.

Директор управления внедрения и сопровождения автоматизированных решений ДБ АО «Сбербанк» Михаил Плотников рассказал, что основное отличие нового подхода от традиционного цикла выхода продукта на рынок в отсутствии усложненных бизнес-процессов, которые могут затянуть выпуск готового продукта на несколько месяцев. Преимущества аgile-подхода в том, что он напротив не требует технических заданий и выполнения бизнес-требований на первоначальном этапе проекта. «Работающий продукт – важнее документов. Они будут нужны только после оценки работы продукта и получения обратной связи от клиентов», - отметил спикер.

Идея трансформации agile появилась в казахстанском Сбербанке в конце 2015 года. Весной прошлого года началась подготовка сотрудников к новому подходу, а уже осенью были начаты scrum-разработки.