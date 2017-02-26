Алик Шпекбаев: коррупция – это серьезная духовная болезнь

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что коррупция это духовная болезнь, сообщают в пресс-службе ведомства.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялся круглый стол на тему: «Духовность и нравственность в формировании всеобщего неприятия коррупции», в котором приняли участие главы конфессиональных объединений страны, представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководство министерства по делам религий и гражданского общества, а также общественные деятели.

Открывая заседание, заместитель председателя Агентства Алик Шпекбаев отметил, что «коррупция – это серьезная духовная болезнь, в связи с чем, сегодня особенно актуальной становится роль духовенства Казахстана».

Данное мнение было всецело поддержано духовными лидерами, выразивших полную готовность активнее призывать прихожан не давать взяток. Особое внимание при организации такой работы должно быть уделено молодежи, которая в последние годы активно интересуется религией.

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В ходе встречи участники также обсудили влияние медиаресурсов на формирование системы ценностей. Так, председатель Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов подчеркнул, что поведение граждан формируется на основе воспитания и посредством полученной из СМИ и интернета информации.

«СМИ очень важно обращать внимание на содержание распространяемых ими сведений, созидают ли они позитивные, конструктивные мысли и правильное поведение», - подчеркнул общественный деятель.

В свою очередь, вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын поддержал идею духовной пропаганды в борьбе с коррупцией, заявив о необходимости распространения данной практики по всей стране: в каждой мечети, церкви и синагоге.

Активное участие в обсуждении посредством видеоконференцсвязи приняли в руководители местных исполнительных органов, представители духовенства областного и районного уровней, а также духовных учебных заведений.

По итогам круглого стола участники отметили своевременность инициативы Агентства и приняли ряд решений по дальнейшему сотрудничеству.

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