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Алик Шпекбаев: коррупция – это серьезная духовная болезнь

26.02.2017 15:48   714   0

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что коррупция это духовная болезнь, сообщают в пресс-службе ведомства.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялся круглый стол на тему: «Духовность и нравственность в формировании всеобщего неприятия коррупции», в котором приняли участие главы конфессиональных объединений страны, представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководство министерства по делам религий и гражданского общества, а также общественные деятели.

Открывая заседание, заместитель председателя Агентства Алик Шпекбаев отметил, что «коррупция – это серьезная духовная болезнь, в связи с чем, сегодня особенно актуальной становится роль духовенства Казахстана».

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Данное мнение было всецело поддержано духовными лидерами, выразивших полную готовность активнее призывать прихожан не давать взяток. Особое внимание при организации такой работы должно быть уделено молодежи, которая в последние годы активно интересуется религией.

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В ходе встречи участники также обсудили влияние медиаресурсов на формирование системы ценностей. Так, председатель Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов подчеркнул, что поведение граждан формируется на основе воспитания и посредством полученной из СМИ и интернета информации.

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«СМИ очень важно обращать внимание на содержание распространяемых ими сведений, созидают ли они позитивные, конструктивные мысли и правильное поведение», - подчеркнул общественный деятель.

В свою очередь, вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын поддержал идею духовной пропаганды в борьбе с коррупцией, заявив о необходимости распространения данной практики по всей стране: в каждой мечети, церкви и синагоге.

Активное участие в обсуждении посредством видеоконференцсвязи приняли в руководители местных исполнительных органов, представители духовенства областного и районного уровней, а также духовных учебных заведений.

По итогам круглого стола участники отметили своевременность инициативы Агентства и приняли ряд решений по дальнейшему сотрудничеству.

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  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    10

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    0

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    70

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
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