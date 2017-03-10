Алматинским предпринимателям выделили более 200 га земель для строительства производства

На период строительства производства предпринимателям предоставляется право временного пользования землями сроком до трех лет. Стоимость аренды составляет 42 тенге за квадратный метр в год, передает управление предпринимательства и индустриально - инновационного развития города Алматы.

Право пользования земельными участками на территории индустриальной зоны предоставляется местным исполнительным органом на основании решений Регионального координационного совета и городской земельной комиссии.

После того, как предприниматель запустит производство, он сможет либо продлить договор аренды, либо выкупить землю.

"Для размещения промышленного производства на территории индустриальной зоны предусмотрено 275,6 гектара. Во временное землепользование субъектам предпринимательства для реализации инвестиционных проектов уже предоставлено 204,2 гектара. Площадь свободных земельных участков составляет 71,4 гектара, так что резерв у индустриальной зоны есть. Более того, если проект достаточно крупный, есть возможность заключить контракт с Комитетом по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК, по которому земельный участок может быть передан предпринимателю в качестве натурного гранта, то есть бесплатно. Но это условие не является исключительным только для индустриальной зоны, эта мера предусмотрена для всех бизнесменов в законодательстве страны", - сообщил директор ТОО "Индустриальная зона Алматы" Адиль Бурлибаев.

Территория индустриальной зоны в Алатауском районе города составляет 490 гектаров, из которых 151,6 гектара предназначены для строительства инфраструктуры, 56,2 гектара - сложный рельеф и зона отчуждения высоковольтных линий электропередач, а промышленные производства разместятся на 275,6.