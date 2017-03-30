Бакытжан Сагинтаев посетил новый завод Евразийской Группы (ERG)

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев впервые посетил новый ферросплавный завод АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу (ERG), в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область.

Транснациональная компания «Казхром» представлена в регионе двумя филиалами – Донским горно-обогатительным комбинатом в г. Хромтау и Актюбинским заводом ферросплавов в г. Актобе. Как отметил на недавней встрече с коллективом компании аким области Бердибек Сапарбаев, АО «ТНК «Казхром» является одним из самых стабильных и надежных предприятий региона и, что особенно важно, крупнейшим налогоплательщиком. Так, всего в 2016 году отчисления в госбюджет составили 79 млрд тенге только по Актюбинской области, из них в местный бюджет – 5, 5 млрд тенге, в республиканский – 73,5 млрд тенге. В целом по «Казхрому» налоговые обязательства в 2016 году исполнены на 89,9 млрд тенге.

В 2016 году производство ферросплавов на Актюбинском заводе ферросплавов составило 426 тыс. тонн. В том числе 138 тыс. тонн произвел новый ферросплавный завод, или, как его еще называют, четвертый цех, в 2017 году ожидается производство более 300 тыс. тонн феррохрома. В данный момент работают все четыре печи цеха, две уже вышли на мощности в 40 МВт, одна – на 50 и еще одна – на 55 МВт. Технология, передовая для мировой металлургии, продолжает отрабатываться.

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АО «ТНК Казхром» также финансирует содержание объектов социального назначения. В их переченьь входят Дома культуры и физкультурно-оздоровительные центры в Хромтау и Актобе. В актюбинском регионе на реализацию социальных обязательств в рамках коллективного договора компания в 2016 году направила почти 3 млрд тенге.