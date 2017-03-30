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Бакытжан Сагинтаев посетил новый завод Евразийской Группы (ERG)

30.03.2017 17:03   776   0

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев впервые посетил новый ферросплавный завод АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу (ERG), в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область.

Транснациональная компания «Казхром» представлена в регионе двумя филиалами – Донским горно-обогатительным комбинатом в г. Хромтау и Актюбинским заводом ферросплавов в г. Актобе. Как отметил на недавней встрече с коллективом компании аким области Бердибек Сапарбаев, АО «ТНК «Казхром» является одним из самых стабильных и надежных предприятий региона и, что особенно важно, крупнейшим налогоплательщиком. Так, всего в 2016 году отчисления в госбюджет составили 79 млрд тенге только по Актюбинской области, из них в местный бюджет – 5, 5 млрд тенге, в республиканский – 73,5 млрд тенге. В целом по «Казхрому» налоговые обязательства в 2016 году исполнены на 89,9 млрд тенге.

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В 2016 году производство ферросплавов на Актюбинском заводе ферросплавов составило 426 тыс. тонн. В том числе 138 тыс. тонн произвел новый ферросплавный завод, или, как его еще называют, четвертый цех, в 2017 году ожидается производство более 300 тыс. тонн феррохрома. В данный момент работают все четыре печи цеха, две уже вышли на мощности в 40 МВт, одна – на 50 и еще одна – на 55 МВт. Технология, передовая для мировой металлургии, продолжает отрабатываться.

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АО «ТНК Казхром» также финансирует содержание объектов социального назначения. В их переченьь входят Дома культуры и физкультурно-оздоровительные центры в Хромтау и Актобе. В актюбинском регионе на реализацию социальных обязательств в рамках коллективного договора компания в 2016 году направила почти 3 млрд тенге.

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому граждане РК к 2020 году должны выплачивать 5% от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    5

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    7

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    9

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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