Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров нацкомпании «Kazakh Invest»

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров национальной компании по инвестициям «Kazakh Invest».

«Уровень этой национальной компании будет высоким. Инвесторы получат возможность обратиться напрямую к министрам, и даже главе Правительства со своими предложениями для подписания договоров. Принято решение, что совет директоров этой нацкомпании возглавит премьер-министр», - заявил председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК Сапарбек Туякбаев.

Процедура реорганизации и создания «Кazakh Invest» будет завершена до конца февраля. Нацкомпания будет иметь широкую сеть зарубежных представителей и филиалов. Она будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми транснациональными корпорациями и крупными инвесторами от имени Правительства.

«У этой компании будут филиалы за рубежом, которые будут оказывать помощь, начиная с визовой поддержки, заканчивая с организацией встреч, переговоров, получением разрешений», - пояснил он.