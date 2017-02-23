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Бизнес увеличивает инвестиции в развитие человеческого капитала

23.02.2017 12:04   732   0

В 2016 году работодатели заметно нарастили вклад в профобучение, медстраховку и соцподдержку работников. Порядка 8% всех наемных работников в РК имеют оплаченный работодателем страховой полис, передает Finprom.kz.

Несмотря на ухудшение показателей деловой активности, казахстанские работодатели увеличивают уровень социальной поддержки своих работников.

В 2016 году численность наемных работников, прошедших полностью или частично оплаченное работодателем профессиональное обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации), составила 351 тысячу человек. Это на 47 тысяч человек, или на 15% больше, чем было охвачено профобучением в 2015 году.

В итоге в 2016 году порядка 5,5% всех наемных работников в РК пользовалось поддержкой работодателя в повышении своих профессиональных навыков. Это выше уровня инвестиций работодателей в профрост своего персонала в 2013-2015 годах.

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Уровень социальной ответственности работодателей в РК заметно улучшился - если в 2011 году только 37% наемных работников получало от работодателя какие-либо дополнительные выплаты или пособия, помимо заработной платы, то в 2016 году эта доля выросла до 95%.

Работодатели проявляют инициативу и активно вкладываются в охрану здоровья своих работников - по итогам 2016 года порядка 8% всех казахстанцев, работающих по найму, имеют оплаченную за счет компании медицинскую страховку. В 2012 году доля таких работников не превышала 3%.

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Напомним, что с 1 июля текущего года в РК начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.

Предполагается, что государство начнет отчислять взносы в фонд обязательного медицинского страхования с 1 января 2018 года в размере 3,75% от объекта исчисления взносов государства; с 1 января 2019 года – 4%; с 1 января 2022 года – не менее 4%, но не более 5% от объекта исчисления взносов государства.

Работодатели будут обязаны вносить отчисления в фонд с 1 июля 2017 года в размере 1% от объекта исчисления отчислений. С 1 января 2018 года ставка повысится до 1,5%; с 1 января 2020 года – 2%; с 1 января 2022 года – 3% от объекта исчисления отчислений.

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В общем объеме затрат на содержание рабочей силы дополнительные выплаты по поддержке и профразвитию своих работников составляют 13-14%.

На социальную защиту своих работников у предприятий уходит порядка 4,5% всех затрат на персонал, на обучение - 0,5%, на обеспечение работников жильем - 0,6%.

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