Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
320.7
+0.006%
EUR/KZT
338.37
+0.011%
RUB/KZT
5.59
+0.000%
EUR/USD
338.37
+0.011%
EUR/CHF
338.37
+0.011%
EUR/JPY
338.37
+0.011%
GBP/USD
398.47
+0.009%
USD/CHF
320.7
+0.006%
USD/JPY
320.7
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
320.7 338.37 5.59
+0.006% +0.011% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.8
-0.003%
Нефть WTI
52.87
-0.006%
Золото
1227.8
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.8 52.87 1227.8
-0.003% -0.006% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Более 10 тысяч предпринимателей получили финансирование Фонда «Даму»

15.02.2017 17:28   416   0

Общая сумма проектов, получивших поддержку по программам Фонда «Даму» составила 650 млрд тенге – это 10 186 проектов.

По программе льготного финансирования через банки второго уровня в 2016 году было поддержано 7 053 проекта на общую сумму кредитов 336 млрд тенге.

В 2016 году субсидирование ставки вознаграждения по кредиту получили 2 029 проектов на общую сумму 282 млрд тенге.

В 2016 году гарантирование кредитов при нехватке залогового имущества получили 1 104 проекта на общую сумму 32 млрд тенге.

Среди новых программ Фонда «Даму» наибольшей популярностью пользуется программа микрофинансирования – «Даму микро». В 2016 году микрокредиты получили 333 предпринимателя на общую сумму 502,3 млн тенге. Это отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 286 проектов. Основная доля микрокредитов приходится на ТОО «KMF» - 291 проект. На втором месте по финансированию микрокредитов предпринимателей Фонда «Даму» было выдано через ТОО МФО «Арнур Кредит» - 37 проектов. Другая микрофинансовая организация – партнер Фонда «Даму» ТОО «Тойота Файнаншиал Сервисез Казахстан» выдал 5 микрокредитов предпринимателям.

КНБ РК предоставят право расследовать коррупционные дела...
Комитету национальной безопасности Казахстана хотят предоставить право расследовать коррупционные дела, в которых оказались замешаны сотрудники а...

КНБ РК предоставят право расследовать коррупционные дела

По технологии «Даму Блиц» в 2016 году кредиты получили 79 предпринимателей на сумму 1,083 млрд тенге. (Технология «Даму Блиц», так называемые «быстрые кредиты» - от 7 до 10 дней, через банки второго уровня по программам Фонда «Даму»)

Материалы по теме

КНБ РК предоставят право расследовать коррупционные дела

Фонд «Самрук-Қазына» планирует реализовать 23 крупных актива

В 2017 году в рамках «Нурлы жол» построят и реконструируют более 4 тысяч км автодорог

На госпрограмму «Нұрлы жол» в 2017 году предусмотрено более 387 млрд тенге

АО «КазАгроФинанс» снижает процентные ставки по старым договорам лизинга

По программе «Даму Оптима» в 2016 году 28 проектов получили финансирование на общую сумму кредитов 567 млн тенге. Общая сумма гарантий – 172 млн тенге. (Программа «Даму Оптима» рассчитана на тех, кто не является целевой группой программы «Дорожная Карта Бизнеса-2020». Это такие сферы бизнеса, как торговля, услуги, общественное питание. Программа «Даму Оптима» также дает возможность предпринимателям, не имеющим достаточного объема залога, получить кредит в банке, используя гарантию Фонда «Даму»).

В 2016 году 12 проектов получили возможность открыть франшизу по программе Фонда «Даму». Сумма кредитов составила 516 млн тенге. Франшизы были открыты в таких отраслях как профессиональная, научная и техническая деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, образование и т.д.

Фонд «Самрук-Қазына» планирует реализовать 23 крупных актива

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    58

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    73

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    120

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    49

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное