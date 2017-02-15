Более 10 тысяч предпринимателей получили финансирование Фонда «Даму»

Общая сумма проектов, получивших поддержку по программам Фонда «Даму» составила 650 млрд тенге – это 10 186 проектов.

По программе льготного финансирования через банки второго уровня в 2016 году было поддержано 7 053 проекта на общую сумму кредитов 336 млрд тенге.

В 2016 году субсидирование ставки вознаграждения по кредиту получили 2 029 проектов на общую сумму 282 млрд тенге.

В 2016 году гарантирование кредитов при нехватке залогового имущества получили 1 104 проекта на общую сумму 32 млрд тенге.

Среди новых программ Фонда «Даму» наибольшей популярностью пользуется программа микрофинансирования – «Даму микро». В 2016 году микрокредиты получили 333 предпринимателя на общую сумму 502,3 млн тенге. Это отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 286 проектов. Основная доля микрокредитов приходится на ТОО «KMF» - 291 проект. На втором месте по финансированию микрокредитов предпринимателей Фонда «Даму» было выдано через ТОО МФО «Арнур Кредит» - 37 проектов. Другая микрофинансовая организация – партнер Фонда «Даму» ТОО «Тойота Файнаншиал Сервисез Казахстан» выдал 5 микрокредитов предпринимателям.

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По технологии «Даму Блиц» в 2016 году кредиты получили 79 предпринимателей на сумму 1,083 млрд тенге. (Технология «Даму Блиц», так называемые «быстрые кредиты» - от 7 до 10 дней, через банки второго уровня по программам Фонда «Даму»)

По программе «Даму Оптима» в 2016 году 28 проектов получили финансирование на общую сумму кредитов 567 млн тенге. Общая сумма гарантий – 172 млн тенге. (Программа «Даму Оптима» рассчитана на тех, кто не является целевой группой программы «Дорожная Карта Бизнеса-2020». Это такие сферы бизнеса, как торговля, услуги, общественное питание. Программа «Даму Оптима» также дает возможность предпринимателям, не имеющим достаточного объема залога, получить кредит в банке, используя гарантию Фонда «Даму»).

В 2016 году 12 проектов получили возможность открыть франшизу по программе Фонда «Даму». Сумма кредитов составила 516 млн тенге. Франшизы были открыты в таких отраслях как профессиональная, научная и техническая деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, образование и т.д.

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