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Более 30 тыс человек в стране работают в социальной сфере

25.12.2016 14:18   209   0

Более 30 тыс человек в Казахстане задействованы в оказании социальных услуг. Об этом заявил депутат Шавхат Утемисов.

Открывая заседание, Шавхат Утемисов отметил, что принят закон «О специальных социальных услугах». Утвержден ряд Стандартов по их оказанию. «Из государственного бюджета ежегодно выделяются миллиарды тенге. Более 800 государственных и негосударственных организаций оказывают специальные социальные услуги, в том числе 103 неправительственные организации. В этой системе работает порядка 30 тыс. человек по всей стране».

По повестке дня заседания социального совета при фракции «Нур Отан» и комитета Палаты по социально-культурному развитию Мажилиса РК, «О вопросах оказания социальных услуг населению и статусе социальных работников», на заседании прозвучали доклады министерств здравоохранения и социального развития, образования и науки, выступления депутатов и представителей общественных организаций.

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На заседании отмечено, что в 2009 году для повышения эффективности оказываемых социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с поручениями Главы государства был принят Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах».

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Основными получателями данных услуг являются одиноко проживающие престарелые и инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с психоневрологическими заболеваниями, дети-инвалиды с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, лица без определенного места жительства и лица, освободившиеся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации уголовно-исполнительной инспекции, жертвы торговли людьми и бытового насилия.

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«И здесь все согласятся с тем, что система подготовки и повышения квалификации специалистов по оказанию специальных социальных услуг требует изменений, так как сегодня, как было отмечено выше, на рынок услуг вышли новые категории получателей, работа с которыми ранее никогда не велась – лица осужденные, лица, состоящие на учете служб пробации, жертвы торговли людьми, жертвы бытового насилия, лица без определенного места жительства», - заявила вице-министр здравоохранения и социальной защиты РК Светлана Жакупова.

«Дальнейшее государственное регулирование предоставления специальных социальных услуг мы видим, - отметила С.Жакупова, - в построении политики демонополизации рынка услуг».

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Выступившая затем депутат Мажилиса Жанат Омарбекова, представила в своем содокладе анализ развития системы оказания специальных социальных услуг в Республике Казахстан. «Для их качества необходимо рассмотреть вопрос снижения нагрузки на социальных работников. Также действующий стандарт не охватывает всех реально нуждающихся в социальной помощи пожилых людей, так как ограничивает категорию лиц преклонного возраста, которым могут быть оказаны спецсоцуслуги».

В ходе выступлений на заседании обсуждены эти и другие проблемы в сфере оказания специальных социальных услуг и обозначены пути их решения. По итогам заседания Социальным советом выработаны соответствующие Рекомендации, которые, как подчеркнул Шавхат Утемисов, будут направлены Правительству.

 

  • Источник:
  • Мажилис РК
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