Более 300 алматинских предпринимателей получили господдержку

В рамках программы «ДКБ 2020» в 2016 г. более 300 алматинских предпринимателей получили финансовую поддержку, что больше в сравнении с 2015 г. в 2,2 раза, сообщает Управление предпринимательства и индустриально-инновационного г. Алматы.

В 2016 году кредитный портфель составил 78,8 млрд тенге (2015 г.- 30,9 млрд тенге), объем субсидирования – 15,3 млрд тенге (2015 г.- 6,2 млрд тенге), рост составил 2,5 раза. Кроме того, мегаполис поднялся на 1-е место по числу одобренных проектов за время реализации Программы «ДКБ 2020», в 2014 году Алматы занимал 9-е место, в 2015 году – 3-е место. Такие результаты озвучил руководитель Управления предпринимательс тва и индустриально-ин новационного развития г. Алматы Алмас Мадиев в ходе совещания по подведению итогов работы Программы «ДКБ 2020» за 2016 год. По его словам, в прошлом году 198 проектов были просубсидированы на 15,3 млрд тенге, 77 проектов получили гарантирование на 794 млн тенге, также 31 предпринимателю были вручены гранты на общую сумму 84 млн тенге.

Отмечается, что наряду с Государственной Программой «ДКБ 2020» в Алматы действует Региональная программа «Жибек Жолы», разработанная с целью поддержки алматинских предпринимателей в сфере торговли и услуг. В рамках первого этапа 2015 года были поддержаны 77 проектов на 4 млрд тенге. За счет револьверного возврата средств в текущем году профинансировано еще 10 проектов на 1,2 млрд тенге. В рамках второго этапа поддержано 40 проектов на 2,6 млрд тенге.

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Кроме того, в ходе Совета 7 алматинским предприятиям было одобрено включение в программу на предстоящий год: производитель специй ТОО «Royal Food», медицинский центр ТОО «On Clinic Almaty», предприятие по пошиву одежды ИП «Шарипов», предприятие по организации грузовых перевозок ИП «Канагатов М.», сборка компьютеров и периферийного оборудования АО «Логиком», аренда и управление собственной недвижимостью ТОО «Корпорация «Алтын Заман Инвест».