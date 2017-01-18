Более 300 алматинских предпринимателей получили господдержку

В рамках программы «ДКБ 2020» в 2016 г. более 300 алматинских предпринимателей получили финансовую поддержку, что больше в сравнении с 2015 г. в 2,2 раза, сообщает Управление предпринимательства и индустриально-инновационного г. Алматы.
В 2016 году кредитный портфель составил 78,8 млрд тенге (2015 г.- 30,9 млрд тенге), объем субсидирования – 15,3 млрд тенге (2015 г.- 6,2 млрд тенге), рост составил 2,5 раза. Кроме того, мегаполис поднялся на 1-е место по числу одобренных проектов за время реализации Программы «ДКБ 2020», в 2014 году Алматы занимал 9-е место, в 2015 году – 3-е место. Такие результаты озвучил руководитель Управления предпринимательс
Отмечается, что наряду с Государственной Программой «ДКБ 2020» в Алматы действует Региональная программа «Жибек Жолы», разработанная с целью поддержки алматинских предпринимателей в сфере торговли и услуг. В рамках первого этапа 2015 года были поддержаны 77 проектов на 4 млрд тенге. За счет револьверного возврата средств в текущем году профинансировано еще 10 проектов на 1,2 млрд тенге. В рамках второго этапа поддержано 40 проектов на 2,6 млрд тенге.
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Кроме того, в ходе Совета 7 алматинским предприятиям было одобрено включение в программу на предстоящий год: производитель специй ТОО «Royal Food», медицинский центр ТОО «On Clinic Almaty», предприятие по пошиву одежды ИП «Шарипов», предприятие по организации грузовых перевозок ИП «Канагатов М.», сборка компьютеров и периферийного оборудования АО «Логиком», аренда и управление собственной недвижимостью ТОО «Корпорация «Алтын Заман Инвест».