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Более 300 алматинских предпринимателей получили господдержку

18.01.2017 11:15   841   0

В рамках программы «ДКБ 2020» в 2016 г. более 300 алматинских предпринимателей получили финансовую поддержку, что больше в сравнении с 2015 г. в 2,2 раза, сообщает Управление предпринимательства и индустриально-инновационного г. Алматы.

В 2016 году кредитный портфель составил 78,8 млрд тенге (2015 г.- 30,9 млрд тенге), объем субсидирования – 15,3 млрд тенге (2015 г.- 6,2 млрд тенге), рост составил 2,5 раза. Кроме того, мегаполис поднялся на 1-е место по числу одобренных проектов за время реализации Программы «ДКБ 2020», в 2014 году Алматы занимал 9-е место, в 2015 году – 3-е место. Такие результаты озвучил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы Алмас Мадиев в ходе совещания по подведению итогов работы Программы «ДКБ 2020» за 2016 год. По его словам, в прошлом году 198 проектов были просубсидированы на 15,3 млрд тенге, 77 проектов получили гарантирование на 794 млн тенге, также 31 предпринимателю были вручены гранты на общую сумму 84 млн тенге.

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Отмечается, что наряду с Государственной Программой «ДКБ 2020» в Алматы действует Региональная программа «Жибек Жолы», разработанная с целью поддержки алматинских предпринимателей в сфере торговли и услуг. В рамках первого этапа 2015 года были поддержаны 77 проектов на 4 млрд тенге. За счет револьверного возврата средств в текущем году профинансировано еще 10 проектов на 1,2 млрд тенге. В рамках второго этапа поддержано 40 проектов на 2,6 млрд тенге.

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Кроме того, в ходе Совета 7 алматинским предприятиям было одобрено включение в программу на предстоящий год: производитель специй ТОО «Royal Food», медицинский центр ТОО «On Clinic Almaty», предприятие по пошиву одежды ИП «Шарипов», предприятие по организации грузовых перевозок ИП «Канагатов М.», сборка компьютеров и периферийного оборудования АО «Логиком», аренда и управление собственной недвижимостью ТОО «Корпорация «Алтын Заман Инвест».

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Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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