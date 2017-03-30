Даму и Акимат Астаны выделили 1,5 млрд тенге на программы «Астана-Бизнес» и «Астана Start up»

Фонд Даму и акимат города Астаны на паритетной основе выделили 1,5 млрд тенге на программы «Астана-Бизнес» и «Астана Start up». АО «Казкоммерцбанк» уже получил первый транш в сумме 250 млн тенге. Второй транш в размере 250 млн тенге будет выделен в ближайшее время.

Оставшиеся 500 млн тенге будут предположительно распределены среди трех банков второго уровня: АО «АТФ Банк», АО «Forte Bank», ДО АО «ВТБ Банк».

Условия финансирования:

Кредитная ставка для предпринимателей составит 8,5% годовых.

Максимальная сумма займа – до 100 млн тенге.

Целевое назначение кредита – на приобретение лицензии для покупки франшизы без отраслевых ограничений. Приобретение, модернизация основных средств и пополнение оборотных средств для розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами), на ресторанный бизнес и услуги по доставке питания.

Срок кредитования – на приобретение франшизы – до 7 лет;

На приобретение и модернизацию основных средств – до 7 лет;

На пополнение оборотных средств – до 3 лет.

Предприниматели, участвующие в программе «Астана Бизнес» могут подать заявку на получение гарантии Фонда «Даму» в случае нехватки залогового имущества.

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Также Фонд «Даму» и акимат Астаны выделили на паритетной основе 500 млн тенге на программу «Астана Start up» для кредитования начинающих предпринимателей.

Условия финансирования:

Кредитная ставка для предпринимателей составит 7,9% годовых.

Максимальная сумма займа – до 50 млн тенге.

Целевое назначение кредита – на приобретение и модернизацию основных средств со сроком кредитования до 84 месяцев, а также на пополнение оборотных средств со сроком кредитования до 36 месяцев (без отраслевых ограничений).

Предприниматели, участвующие в программах могут подать заявку на получение гарантии Фонда «Даму» в случае нехватки залогового имущества.