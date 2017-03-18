Делегация компании «Etihad Rail» (ОАЭ) прибыла в Казахстан

По прибытии в РК делегация железнодорожной компании «Etihad Rail» ознакомилась с транспортно-логистической инфраструктурой и транзитными возможностями РК, передает Primeminister.kz.

В ходе встречи президент АО «НК «ҚТЖ» Канат Алпысбаев проинформировал о направлениях деятельности компании, оказывающей полный спектр мультимодальных транспортно-логистических услуг. Он отметил роль ҚТЖ в развитии экономики Казахстана и подчеркнул важность проектов, по расширению транзитного и экспортного потенциала страны. Развивается отрасль транспортного машиностроения. В Казахстане выпускаются современные грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы, рельсы, материалы верхнего строения пути и комплектующие.

Глава «Etihad Rail» Ф. Мазрузи считает, что взаимодействие между железнодорожными компаниями, развитие связей в транспортной сфере являются одним из важных направлений двустороннего сотрудничества между РК и ОАЭ. Он также отметил важность этого визита для ознакомления с возможностями транспортно-логистического комплекса РК и подчеркнул, что опыт в строительстве и управлении железными дорогами казахстанских коллег может быть успешно использован в развитии железных дорог ОАЭ.

Делегация также посетила АО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «Тұлпар-Тальго», объекты СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».