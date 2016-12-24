ЕАЭС и Сингапур начнут переговоры о ЗСТ

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) признал целесообразным начать переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур.



Переговоры Комиссии и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Сингапуром начнутся после завершения работы совместной исследовательской группы.

«Учитывая ожидаемое принятие решения лидеров наших стран о начале переговорного процесса по созданию ЗСТ между странами Союза и Республикой Сингапур, Совет Комиссии принял концептуальные решения о формате дальнейшей работы с Сингапуром», — подчеркнула член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

С учетом того, что республика применяет «нулевые» пошлины практически ко всему импорту, основное внимание будет уделено связанному с этим потенциалу развития отношений, переходу на преференциальный режим в части торговли услугами и инвестиций.

На заседании Совета достигнута договоренность по разделению сфер ответственности: диалог с сингапурскими коллегами в части услуг и инвестиций представители стран Союза будут вести самостоятельно, в свою очередь Комиссия будет координировать взаимодействие в формате ЕАЭС-Сингапур в целом", — отметила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Крупный бизнес активировал скрытые резервы