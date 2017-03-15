ЕЭК и ФБА ЕАС создадут Центр мониторинга финансовой системы ЕАЭС

На ежегодном общем собрании членов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение об учреждении Аналитического центра мониторинга глобальной финансовой системы Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС)​ «Мониторинг глобальной финансовой системы» и международной общественной премии в области финансов «Финансово-банковская элита Евразии», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Также директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян избран членом Наблюдательного совета ФБА ЕАС.

"Сегодня новейшим трендом является развитие новой сетевой архитектуры цифровой экономики. Политика открытых данных коренным образом изменила взаимоотношения граждан и государства, сформировала новый уровень доверия по широкому спектру услуг. Концептуальные изменения происходят на межстрановых финансовых рынках, в каналах поставок, g2g, g2b и b2b сервисах, а также в других сферах экономики. В этой связи необходимость обеспечения финансовой безопасности национальных экономик является важной задачей", - говорится в сообщении.

Департамент финансовой политики ЕЭК совместно с Финансово-банковской ассоциацией ЕвроАзиатского сотрудничества ведет работу по созданию Аналитического центра мониторинга глобальной финансовой системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Аналитический центр мониторинга глобальной финансовой системы ФБА ЕАС призван объединить цифровые мощности мирового класса, инновационные финансовые сервисы и высокопрофессиональное исследовательское сообщество. Сейчас формируется структура и инфраструктура центра. После запуска портала ФБА ЕАС на нем будут представлены тематические и функциональные реестры, включая:

- реестр банковских профессиональных союзов и их участников (в странах ЕАЭС, ШОС, БРИКС);

- реестры и базы данных международной и национальной нормативно-справочной информации;

- реестр направлений банковской и небанковской финансовой деятельности, продуктов и сервисов по направлениям;

- картотеку проектов участников ФБА;

- картотеку инструментов налоговой, бюджетной, фискальной, страховой, таможенной политики, финансово-банковской и биржевой инфраструктуры для решения задач малых и средних предприятий, развития территорий, промышленной модернизации и развития экспорта;

- картотеку программ развития и взаимодействия (включая дорожные карты, проекты, мероприятия) банковских профессиональных союзов и рабочих структур ассоциации;

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- реестр номенклатуры и содержания национальных профессиональных стандартов, банковских квалификаций, модель оценки соответствия международным стандартам и требованиям подготовки персонала.

В планах – разработка линейки продуктов и сервисов Аналитического центра ФБА, в том числе информационный аналитический сервис для участников ассоциации, создание модели ситуационно-аналитического центра с функционалом коллективного решения задач в области стратегического и оперативного ситуационного анализа, проведение исследований и моделирования, организация постоянно действующих образовательных семинаров для финансовых, банковских и биржевых аналитиков.

Международная общественная премия в области финансов «Финансово-банковская элита Евразии» должна стать авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональном признании лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг. Среди номинантов премии будут победители и лидеры общенациональных и отраслевых рейтингов стран Евразии, лауреаты специальных отраслевых и межотраслевых конкурсов и премий в области международных финансов.

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Премия будет способствовать цивилизованному развитию национальных финансовых систем и экономик стран Евразии, формированию и поддержанию высоких стандартов деловой этики. Таким образом, номинанты премии – лидеры финансово-банковской отрасли государств Евразии – компании и персоны – будут задавать в отрасли высокие стандарты профессионализма, деловой этики и репутации.

Помимо реализации проекта Аналитического центра мониторинга глобальной финансовой системы ЕАЭС, Департамент финансовой политики ЕЭК сотрудничает с ФБА ЕАС по ряду других направлений. Партнеры проводят совместную работу по подготовке рекомендаций по совершенствованию законодательства в финансовой, валютной, налоговой и бюджетной сферах ЕАЭС, по созданию общего биржевого рынка, расширению географии участников торгов. Для формирования эффективной стратегии развития финансовых рынков стран Союза проводятся круглые столы, в том числе рассматривается вопрос по организации ежегодного Московского международного финансово-экономического форума «Евразийский союз и ЕС: новые возможности развития экономического сотрудничества».