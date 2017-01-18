ЕЭК утвердил перечень товаров беспошлинного ввоза

Пресс-служба ЕЭК сообщает, что Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень товаров, происходящих из 49 наименее развитых и 104 развивающихся стран, при ввозе которых на территорию Евразийского экономического союза будут снижены на 25% или полностью обнулены ставки ввозных таможенных пошлин.

Перечень разработан в рамках реализации договоренностей IX Министерской конференции ВТО по либерализации доступа товарам из наименее развитых стран.

Подготовленный перечень охватывает как товары, уже пользующиеся тарифными преференциями (мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис, пряности, какао-бобы, предметы коллекционирования и антиквариат, драгоценные металлы и жемчуг, ковры ручной работы), так и товары, в отношении которых для наименее развитых стран был расширен преференциальный доступ (черные и цветные металлы, некоторые виды машиностроительной продукции).

«Количество товаров, попадающих под полное обнуление таможенных пошлин, составило 62 % от всей номенклатуры, – заявила член Коллегии (министр) ЕЭК Вероника Никишина. – В будущем мы планируем продолжить расширение беспошлинного доступа до максимального уровня в 97% товарной номенклатуры».

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