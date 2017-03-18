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Эксперты: рано или поздно казахстанские вузы приобретут академическую свободу

18.03.2017 12:00   611   0 Автор: Ербол Казистаев

Высшие учебные заведения в Казахстане станут более самостоятельными. Такой особый статус вузов страны был утвержден постановлением правительства РК от 14 февраля нынешнего года. Эксперты считают, что это сделает университеты более гибкими в плане методики преподавания, что в целом повысит уровень высшего образования в Казахстане.

14 февраля 2017 года вышло постановление правительства РК об особом статусе высших учебных заведений. Согласно документу правительство будет вносить представление президенту РК Нурсултану Назарбаеву о присвоении вузам, вносящим выдающийся вклад в воспитание, обучение и профессиональное становление личности, особый статус.

«Ректоры высших учебных заведений, имеющих особый статус, назначаются и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке. Высшее учебное заведение, имеющее особый статус, самостоятельно разрабатывает и реализовывает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также определяет правила текущей, промежуточной оценки знаний», - говорится в документе.

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Политолог Жаксылык Сабитов очень положительно встретил новость о выходе постановления Правительства об особом статусе вузов: «По моему мнению, это очень позитивно скажется на системе высшего образования. Но здесь стоит отметить, что данный эффект не будет быстрым, а придет со временем. Сначала не будет никаких изменений, но со временем, когда люди  осознают, какие права они имеют, начнутся изменения. Данное событие назревало давно. Казахстан ранее заявлял, что движется в направлении западных систем высшего образования. В них полностью отсутствует такой компонент, как государственный стандарт, к тому же университеты довольно автономны. Западные университеты выдают дипломы своего образца, и нет недовольных тем, что это не дипломы государственного образца. Поэтому логично было предположить, что рано или поздно казахстанские вузы также приобретут академическую и административную свободу».

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Политолог добавил, что пока этот процесс не затрагивает все университеты, а лишь некоторые: «Но  думаю, со времен их круг расширится. Главным следствием этого постановления станет процесс сближения рынка образования и рынка труда. Университетам придется со временем отказаться от ориентации на государственный стандарт. И со временем, мне кажется, начнется все-таки процесс ориентации на рынок труда. Сначала, конечно же, новый особый статус вузов ничего не поменяет, изменения будут носить долгосрочный характер. И их можно будет увидеть только спустя 5–10 лет. Таким образом, постановление правительства об особом статусе вузов – это,  безусловно,  прогрессивный шаг, но результаты стоит ожидать не ранее чем через 5–10 лет  из-за инерции системы высшего образования».

Заведующий кафедрой телерадиожурналистики и связям с общественностью Аязби Бейсенкулов рассказал, что новое постановление даст университетам больше академической свободы. Это  в свою очередь позволит повысить качество знаний выпускников, а сами вузы смогут ориентироваться на рынок труда.

«Согласно новому закону  об образовании  меняется ряд требований к высшему образованию в стране. То есть мы должны ориентироваться на европейские стандарты, на Болонский процесс. Суть в том, что каждый университет должен быть автономным. Вузы  прежде всего   должны учитывать требования рынка. И каждый университет должен сам определять методику преподавания. Также, изучая рынок труда, вуз может открывать новые специальности», - заявил Аязби Бейсенкулов.

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«Согласно Болонскому процессу  центром образования является именно студент, - продолжает собеседник «Къ». – То есть вузы и преподаватели должны обслуживать обучающегося  и его требования должны учитываться в первую очередь. Студент должен выбрать направление, предметы, преподавателей и сам объем нагрузки. А вуз в таком случае является обслуживающей структурой. Мы оказываем образовательные услуги».

По мнению Аязби Бейсенкулова, эти перемены улучшат уровень образования в стране: «К сожалению, у нас пока сохраняется советская система образования, где мы студента обязываем и заставляем ходить на лекции и семинары, на которые он не считает нужным ходить. Теперь же высшие учебные заведения станут более гибкими».

По словам собеседника «Къ», особый статут сначала получат не все университеты. Сам переход будет поэтапным, а в перспективе вузы  будут делиться на два направления. Это практическо-технические (обучение студентов) и исследовательские вузы (научная деятельность). «Сам процесс перехода к  такой более гибкой системе будет длиться около 4–5 лет. Такие изменения назревали давно. Рыночная экономика сейчас набирает обороты, но связь науки, производства и обучения, к сожалению, не слажена», - отметил г-н Бейсенкулов.

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Директор республиканского научно-образовательного центра «Зерттеуші» Мырзантай Жакып считает, что реализация официальных документов в сфере высшего образования также зависит от того, насколько социально защищены сами педагогические работники высших учебных заведений, имеющих особый статус: «Для того  чтобы улучшить качество образования в вузах, необходимо повысить и заработную плату профессорско-преподавательского состава. В настоящее время ежемесячная заработная плата ассоциированного профессора (доцента) национального университета в   Астане составляет около 100 тыс. тенге. Меня очень давно интересует ряд вопросов. К примеру, куда уходят финансовые средства, перечисляемыми студентами, которые обучаются на коммерческой основе, за платные образовательные услуги? Почему преподавателям не выплачиваются надбавки от финансовых средств, оплачиваемых студентами за свою учебу в вузе?».

По мнению эксперта, у нас до сих пор процветает бумаготворчество и бюрократизм. «Мало кого интересует само качество преподавания конкретного предмета. Всех интересует только вопрос, правильно ли заполнены журналы и различные бумаги. В прошлом году заполнили силлабусы и учебно-методические комплексы своих дисциплин, а в этом году опять придумывают другую «новую» форму этих бумаг. Преподаватели очень устали от таких проверок и заполнении бумаг», - говорит эксперт.

По мнению Мырзантая Жакыпа, разъяснения норм государственной программы развития образования уполномоченными ведомствами проводится плохо:  «Ни простому рядовому населению нашей страны, ни даже самому профессорско-преподавательскому составу вузов положения государственной программы, современные реформы в системе высшего и послевузовского образования доступным языком не разъясняются», - отмечает г-н Жакып.

«При вузах с особым статусом необходимо создать наблюдательные советы, которые должны формироваться в результате закрытого тайного голосования всего профессорско-преподавательского состава и студенческих организаций. Рядовые преподаватели и студенты должны иметь право выдвигать в наблюдательные советы своих представителей. Руководители вузов ежегодно должны отчитываться перед профессорско-преподавательским составом, студентами и наблюдательным советом очень объективно и ответственно, по всем ключевым вопросам образования соответствующих университетов. Только тогда будет какая-то польза от таких изменений статуса вуза и студентам, и профессорско-преподавательскому составу, и в целом системе высшего образования  для действительного повышения качества оказываемых образовательных услуг», - подытожил Мырзантай Жакып.

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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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