Фонд «Самрук-Қазына» планирует реализовать 23 крупных актива

Фонд «Самрук-Қазына» до конца 2017 года планирует реализовать 23 крупных актива.

В частности, в первом полугодии АО «Самрук-Қазына» выставит на продажу 12 крупных активов: АО «Транстелеком», ТОО «Тенгис Мунай», АО «Евро-Азия Эйр», ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», АО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «Тұлпар-Тальго», ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», АО «Мангистауская РЭК», АО «Восточно-Казахстанская РЭК», АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Кызылту», KMG International N.V.

Из них по 5 объектам приватизации подтвержден интерес со стороны иностранных инвесторов: General Electric, Talgo, Alstom, DP World и др. Реализация оставшихся 11 активов, запланированных на продажу в 2017 году, будет проходить по итогам анализа предпродажной подготовки с независимыми консультантами и согласования с Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК.

В рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы АО «Самрук-Қазына» реализует 215 активов.