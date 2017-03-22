Инвестиционные возможности Казахстана презентованы в столице Румынии

В Бухаресте состоялась конференция, посвященная Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», а также инвестиционным возможностям Казахстана, организованная Посольством Казахстана совместно с Румыно-казахстанской двусторонней торгово-промышленной палатой.

В мероприятии приняли участие представители министерств иностранных дел, экономики Румынии, региональных торгово-промышленных палат и деловых ассоциаций, а также ряд ведущих румынских компаний, работающих в приоритетных секторах экономики страны.

При участии казахстанских и румынских туристических компаний организована презентация выставки «ЭКСПО-2017» и программы планируемых международных, культурных и спортивных мероприятий, представлены туристические маршруты и специальные турпакеты для иностранных гостей. Достигнута договоренность о совместном сотрудничестве между туристическими компаниями двух стран.

В свете «Третьей модернизации Казахстана: глобальная конкурентоспособность», озвученной Главой государства участники конференции также были ознакомлены с инвестиционными возможностями Казахстана, преференциями и стимулами в приоритетных отраслях отечественной экономики для иностранных инвесторов, индустриально-инновационными и транзитно-транспортными приоритетами развития.

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В контексте подготовки к страновому участию в предстоящем международном мероприятии, представители МИД Румынии презентовали концепт и эскиз румынского национального павильона в «ЭКСПО-2017». В свою очередь, специалисты Научно-исследовательского центра лазерных технологий рассказали о центральном элементе румынского павильона – модели самого быстрого в мире лазера европейского проекта «Extreme Light Infrastructure» (Инфраструктура экстремального света).