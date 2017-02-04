К 2020 году 6 тыс км дорог в Казахстане станут платными

К 2020 году планируется сделать 6 тыс км дорог страны платными. Об этом в ходе расширенного заседания Правительства заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По словам Жениса Касымбека индекс физического объема (ИФО) в сфере транспорта составил 103,8%. А в международном рейтинге эффективности логистики Казахстан поднялся с 88 места на 77, став лучшим среди стран СНГ.

«Сняты все ограничения с казахстанских авиакомпаний на полеты в страны Европейского Союза, планируется запуск проекта «открытое небо» в г.Астана с увеличением количества авиарейсов для обслуживания туристов на ЭКСПО-2017», - заявил министр.

Также по данным МИК, в рамках государственной программы «Нурлы жол» открыто движение 913 км дорог республиканского значение. В реализации этих проектов было задействовано 75 тыс человек. В 2017 году работы будут проходить на еще 4,4 тыс км дорог, где будет задействовано 100 тыс человек.

По словам министра, до конца года будет открыто движение 600 км дорог. К 2020 году планируется сделать 6 тыс км дорог платными, из них 700 км уже в 2017 году.

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