К 2021 в Казахстане будет действовать 500 тыс ЛПХ

500 тыс. ЛПХ и крестьянских хозяйств могут обеспечить внутренний рынок Казахстана сельхозпродукцией. Об этом рассказали представители Министерства сельского хозяйства РК.

"В соответствии с правилами разработки государственных программ Министерством сельского хозяйства вначале был подготовлен проект концепции госпрограммы. Концепция прошла всестороннее обсуждение с участием депутатов Парламента, отраслевых ассоциаций и союзов, руководителей и специалистов агро-формирований и перерабатывающих предприятий, ученых и журналистов", - заявил директор Департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов.

По словам спикера, формулировка главной цели программы основывалась, в первую очередь, на поручении Главы государства, который определил основные ее приоритеты, и данных анализа отрасли.

"Главная цель Программы – обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК. На ее достижение направлены шестнадцать задач", - добавил спикер.

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Как заявляют в МСХ РК, планируется увеличение объемов производства продукции животноводства. Для ее реализации будет разработан крупный кормовой баланс, увеличены производство комбикормов на 1,3 млн. тонн и загрузка комбикормовых заводов с 48% до 80. Уже сейчас расширяются площади обводненных пастбищ на 18 млн. га.

"В целом, реализация новой Программы обеспечит увеличение в 1,3 раза валового выпуска сельхозпродукции с 3,3 до 4,3 трлн. тенге, рост на 50% производительности труда с 1,2 млн. до 1,9 млн. тенге, расширение в 7 раз охвата СХТП мерами господдержки с 67 до 500 тыс. СХТП и вовлечение более 500 тысяч ЛПХ, мелких К(Ф)Х в систему сбыта продукции через кооперативы. Доля переработки сельхозпродукции и загрузки предприятий по переработке будет увеличено в 1,3 раза. Объем частных инвестиций в отрасль увеличится более чем в 3 и дойдет до 427 млрд. тенге", - добавил Еркебулан Ахметов.