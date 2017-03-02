Казахстанцам придется отдать истощенные земли

Проблемы почвенного плодородия в Казахстане, состояние отечественной агрохимической отрасли обсуждались сегодня в Таразе нa V Агрохимическом форуме Азии, передает МИА «Казинформ».

«Мы проводим это мероприятие уже в пятый раз, в Таразе такой форум проходит во второй раз, - отметил генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров. - Хотелось бы, чтобы именно местные крестьянские хозяйства более активно приняли участие. Проблема истощения плодородия почв Казахстана остро стоит уже давно, сегодня в стране есть и брошенные земли. Если мы хотим более эффективно работать, то мы должны вносить минеральные удобрения, средства защиты, всё это будет способствовать развитию сельского хозяйства(...)».

Обследование, проведенное во всех регионах Казахстана, выявило ухудшение агрохимического состояния плодородия почв.

«Согласно статьям 92 и 93 Земельного Кодекса РК, если ситуация не изменится, то возможно и принудительное изъятие земель, - сказал директор республиканского научно-методического центра агрохимической службы МСХ РК Ерболат Базильжанов - С 2015 года начался первый тур, в 2020-2022 годах эти земли будут повторно обследоваться, если будет снижение показателей, земли будут изыматься».

В Астане обсудили вопросы трансформации и приватизации активов «Самрук-Казына»

По словам организаторов, главная цель масштабного мероприятия - создание площадки профессионалов агрохимического сектора Азии. Обсуждение важнейших вопросов отрасли, популяризация передовых методов ведения агропромышленного и агрохимического бизнеса, дискуссии, деловые переговоры и кулуарное общение - всё это составные части развития среднеазиатского агрохимического рынка.