КНБ РК предоставят право расследовать коррупционные дела

Комитету национальной безопасности Казахстана хотят предоставить право расследовать коррупционные дела, в которых оказались замешаны сотрудники антикоррупционной службы и военнослужащие.



Эта норма предлагается в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы".

"Комитету национальной безопасности предлагается представить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих. Полагаем, что эта поправка обусловлена спецификой их службы, она также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с национальном бюро по противодействию коррупции", – сказал заместитель генпрокурора Иоган Меркель, выступая в мажилисе.

Кроме того, предлагается расширить право следователя на обжалование решения прокурора, а также полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей. Законодательно закрепляются случаи, порядок и пределы, при которых прокурор вправе принимать уголовное дело в свое производство и осуществлять досудебное расследование.

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Генеральный прокурор РК наделяется правами по собственной инициативе поручать производство досудебного расследования прокурору, независимо от установленной Уголовно-процессуальным кодексом подследственности.