Корейский бизнес готов инвестировать в Алматы

В акимате Алматы в рамках международного сотрудничества состоялась встреча с корейской бизнес-делегацие й под руководством члена городского совета города Ансан Джона Хо Джеона, сообщает Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

Гости отметили, что Казахстан и Южная Корея являются ведущими государствами в азиатском регионе, в связи с этим страны активно наращивают бизнес-партнерст во. Только за январь-октябрь 2016 года товарооборот между городом Алматы и Кореей составил $110 млн, в том числе экспорт – $1 млн, импорт – $109 млн. На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 185 совместных и 493 корейских предприятия.

В ходе встречи Джон Хо Джеон отметил огромный потенциал Алматы как инвестиционно привлекательного города.

«Мегаполис демонстрирует высокие темпы экономического и индустриально-ин новационного развития. В городе успешно функционируют бизнес-площадки, которые позволяют создавать новые предприятия, в том числе с участием зарубежного капитала», - подчеркнул Джон Хо Джеон.

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Корейская сторона намерена продолжить инвестиционную политику в Алматы. В частности, гости заинтересованы внести свой вклад в развитие промышленности и энергетики Алматы. К слову, основой экономики г. Ансан является высокотехнологич ное производство. К основным отраслям относятся электроника, машиностроение, текстильная промышленность, металлургия и др.