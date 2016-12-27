Корейский бизнес готов инвестировать в Алматы

В акимате Алматы в рамках международного сотрудничества состоялась встреча с корейской бизнес-делегацие
Гости отметили, что Казахстан и Южная Корея являются ведущими государствами в азиатском регионе, в связи с этим страны активно наращивают бизнес-партнерст
В ходе встречи Джон Хо Джеон отметил огромный потенциал Алматы как инвестиционно привлекательного города.
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Корейская сторона намерена продолжить инвестиционную политику в Алматы. В частности, гости заинтересованы внести свой вклад в развитие промышленности и энергетики Алматы. К слову, основой экономики г. Ансан является высокотехнологич