Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
328.91
+0.000%
EUR/KZT
343.61
+0.000%
RUB/KZT
5.39
+0.000%
EUR/USD
343.61
+0.000%
EUR/CHF
343.61
+0.000%
EUR/JPY
343.61
+0.000%
GBP/USD
403.38
+0.000%
USD/CHF
328.91
+0.000%
USD/JPY
328.91
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
328.91 343.61 5.39
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.27
+0.004%
Нефть WTI
53.25
+0.006%
Золото
1135.2
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1097
-0.014%
Жилье Астана
1023
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.27 53.25 1135.2
+0.004% +0.006% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Кредит на весенне-полевые работы с 2017 года будет снижен до 3% годовых

26.12.2016 12:25   701   0

Директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Каджибекова Ажар и директор Центра Агрокомпетенции НПП «Атамекен» Рахимбеков Толеутай рассказали об изменениях в растениеводческой отрасли, связанные с основными целями Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы.

Формулировка главной цели Программы основывалась, в первую очередь, на поручении главы государства, который определил основные ее приоритеты и данных анализа отрасли.

Главная цель Программы – обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК. На ее достижение направлены шестнадцать задач.

В целях эффективного развития продукции растениеводства будет обеспечена региональная специализация производств с привязкой к инфраструктуре переработки и сбыта продукции.

Беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС отдельных типов самолетов продлен на 5 лет...
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил срок временного ввоза в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) гражданских пассажирски...

Для этого будет стимулироваться строительство инфраструктуры хранения, транспортировки, переработки и сбыта продукции, использования минеральных удобрений и пестицидов, а также производство и использование семян высоких репродукций, которые позволят получать высокий урожай и качественную продукцию.

Беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС отдельных типов самолетов продлен на 5 лет

В растениеводческой отрасли основным изменением станет переход от погектарного субсидирования в пользу субсидирования за сданную на переработку продукцию. Субсидирование сданной продукции на переработку масличных культур и сахарной свеклы будет способствовать увеличению загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий.

Материалы по теме

Беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС отдельных типов самолетов продлен на 5 лет

Более 30 тысяч человек в стране работают в социальной сфере

Проблемные объекты "Азбуки жилья" введены в эксплуатацию

К 2021 в Казахстане будет действовать 500 тысяч ЛПХ

ЕАЭС и Сингапур начнут переговоры о ЗСТ

Будет продолжена диверсификация посевных площадей. Площади пшеницы будут сокращены. Высвобожденные площади будут замещены посевами кормовых, масличных и др. культур.

Кредитование весенне-полевых работ будет осуществляться не только по зерновым культурам но и по картофелю, овощебахчевым и масличным и др. культурам. Планируется установление адекватной процентной ставки по кредитам, выдаваемым через финансовые организации АО «НУХ «КазАгро». Например, со следующего года, кредит на ВПР для конечного потребителя будет снижен до 3% годовых (взамен 7,4% в 2016 году).

При этом, увеличение новых индикаторов планируется достичь в рамках ранее утвержденного бюджета и не требует дополнительного финансирования с республиканского бюджета.

Более 30 тысяч человек в стране работают в социальной сфере

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    13

  • 2. Стабилизация курса тенге
    16

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    45

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    8

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    17

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное