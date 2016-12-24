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Крупный бизнес активировал скрытые резервы

24.12.2016 14:07   691   0

Крупный бизнес намерен закончить 2016 год на мажорной ноте — по итогам 3 квартала текущего года крупные и средние предприятия в РК вновь зафиксировали прибыльность деятельности, продолжая показывать улучшение финансового состояния по сравнению с ситуацией в 2015 году.

Всего за январь-сентябрь этого года крупные и средние компании совокупно получили 4,7 трлн тенге чистой прибыли (до налогообложения), в том числе 1,5 трлн тенге за последний отчетный квартал. Для сравнения, в прошлом году за 9 месяцев предприятия такой размерности получили убыток в размере почти 243 млрд тенге.

Рост прибыли в секторе формируется на фоне увеличения скорости генерации доходов предприятиями. За январь-сентябрь 2016 года крупные и средние компании заработали 29 трлн тенге доходов, как от профильной деятельности, так и от неосновной.

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За год сумма полученных доходов увеличилась более чем на 18% - крупный бизнес возвращается к привычным уровням заработков. Напомним, что в прошлом году (январь-сентябрь) доходы в секторе сократились на 5,5%.

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Все больше крупных предприятий включаются в гонку за прибылью. Количество предприятий, зафиксировавших положительный результат своей деятельности, в 3 квартале увеличилось на 4% - почти 3 тыс. крупных и средних компаний отчиталось о получении прибыли (совокупный размер которой составил 1,8 трлн тенге).

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Соответственно, сокращается число убыточных компаний — всего 1,3 тыс. таких предприятий закончили квартал с убытком. По сравнению со 2 кварталом их количество уменьшилось на 7%.

Хорошая новость в том, что доходы крупного бизнеса растут органически, за счет увеличения выручки от основной деятельности. Так, в текущем году продажи произведенных товаров и услуг крупных и средних предприятий принесли им порядка 24 трлн доходов, или на 3,5 трлн больше (+17%), чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы от финансирования (вознаграждение по вкладам) и прочие доходы (в т.ч. помощь акционеров) за январь-сентябрь 2016 года сложились на уровне чуть больше 5 триллионов тенге. Рост поступлений таких доходов за год составил 1 трлн тенге.

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Уровень рентабельности продаж в крупном секторе резко вырос — порядка 20% выручки от продаж генерируют чистую прибыль. Год назад продажи крупных и средних предприятий из-за возросших расходов оборачивались убытками.

Рентабельность продаж в крупном секторе превышают показатели деятельности в малом бизнесе — по итогам января-сентября 2016 года уровень показателя составил 11%.

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  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    7

  • 2. Стабилизация курса тенге
    6

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    24

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    4

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