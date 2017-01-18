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Мажилис РК одобрил поправки по вопросам развития местного самоуправления

18.01.2017 12:27   898   0

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития местного самоуправления. Документ, в частности, предусматривает формирование самостоятельного бюджета на уровне городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. По словам главы МНЭ РК Тимура Сулейменова, акимов будут тщательно готовить к нововведениям.

«Предусматривается внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления, расширение полномочий органов местного самоуправления в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью», - сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Он пояснил, что бюджетная система страны состоит из 3-х уровней. «На уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов самостоятельного бюджета нет. Речь идет почти о 2,5 тысячах административных единицах», - проинформировал министр.

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По его словам, бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2 000 человек, а с 2020 года – повсеместно. Планируется, что расходовать средства своего бюджета органы местного самоуправления будут на дошкольное воспитание и обучение, благоустройство и озеленение, строительство и ремонт автодорог, организацию водоснабжения населенных пунктов.

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Сулейменов заверил, что "будет осуществляться всесторонняя подготовка кадров к грядущим изменениям". По его словам, в регионах проводится специальный курс обучения по планированию и расходованию средств, сбору налогов, осуществления государственных закупок. Сформированы также специальные информационно-разъяснительные группы, которые будут выезжать в города районного значения и села для подготовки специалистов аппаратов акимов по вопросам бюджетного планирования, исполнения и управление коммунальным имуществом.

"Очень важно проведение таких подготовительных мероприятий, как тренинги, разъяснения, приезд специалистов из области, из центра", - сказал Сулейменов.

Он отметил, что исходя из рекомендаций депутатов мажилиса будет сформирован специальный справочник, который будет распространен по регионам.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин отметил, что сельских акимов необходимо обучить правильному и грамотному управлению бюджетным процессом и коммунальной собственностью. Это, по его словам, предотвратит нерациональное использование средств. Нигматулин отметил, что данные нормы должны быть проработаны ко второму чтению. Министр согласился с такой необходимостью и заверил, что законопроект в этой части будет доработан.

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«Смотрите, чтобы не получилось так, как с известной системой. Здесь ваши коллеги стояли, божились, что с 1 января 2017 года запустят, а потом голову в песок засунули, когда население возмущаться стало. (...) Еще раз говорю вам, здесь важная связь между корреспонденций коммуникационной системы и вашей информационной системой казначейства. Это очень важный вопрос. Минфин, надеюсь, это понимает», - сказал Нигматулин.

Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева отметила, что развитие местного самоуправления будет внедряться в два этапа.

«Местное самоуправление (МСО) вводится в два этапа. Те МСО, 2,5 тысячи единиц, уже работали с казначейством через контрольные счета наличности. После доработки они будут переведены на местный бюджет», - сказала она.

 

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Нурсултан Назарбаев
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