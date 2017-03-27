Минфин РК планирует вдвое снизить налоговые проверки МСБ

Министерство финансов РК планирует снизить основания для налоговых проверок почти вдвое, а также планируется полностью изменить идеологию подачи налоговой декларации. Документ, по словам разработчиков, станет более простым и понятным.

"Не секрет, что многие предприниматели несут административную нагрузку, когда исполняют свои налоговые обязательства. Поэтому мы наметили движения по трем направлениям. Мы внедрим трехвекторный подход проведения проверок. Мы считаем, что половина налогоплательщиков платит добровольно, добросовестно, мы на них вообще внимания обращать не будем. 40 процентам налогоплательщиков мы будем оказывать помощь в уплате налогов, то есть без санкций напоминать, где у них, возможно, есть ошибки, анализируя декларации. И 10 процентов, по статистике, могут являться предметом злоупотребления, предметом анализа, мы туда все силы сконцентрируем, и основная масса бизнеса не будет ощущать никакой нагрузки", - рассказал вице-министр финансов Руслан Даленов в ходе правительственного часа в мажилисе РК.

Также он уточнил, что количество проверок будет снижено уже с 2017 года.

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