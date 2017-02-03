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Минфин РК снизил налоговые претензии к РД КМГ до 13,5 млрд тенге

03.02.2017 16:17   869   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило о положительных результатах апелляции по налоговой проверке за 2009–2012 годы.

Согласно результатам рассмотрения апелляции Компании по налоговой проверке за 2009 – 2012 годы Комитетом государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан, первоначальная сумма налоговых претензий была снижена на 25,0 млрд тенге до 13,5 млрд тенге. Соответствующая информация была предоставлена акционерным обществом "Разведка Добыча "КазМунайГаз" Казахстанской фондовой бирже.

Компания создала резерв по налогам в отношении данной налоговой претензии в 2015 году в размере 33 млрд тенге, поэтому данное снижение будет учтено в годовой финансовой отчетности акционерного общества за 2016 год как уменьшение корпоративного подоходного налога, налога на сверхприбыль, налога на добычу полезных ископаемых текущего года и штрафов и пени в размере 18,8 млрд тенге.

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Напомним, в сентябре 2015 года компания получила уведомление по результатам комплексной налоговой проверки за 2009 – 2012 годы на сумму 38,5 млрд тенге, из которой сумма налоговых начислений и пени составила 28,3 млрд тенге, а сумма административного штрафа составила 10,2 млрд тенге. Компания не согласилась с результатами налоговой проверки и направила апелляцию по обжалованию дополнительных налоговых начислений в Комитет государственных доходов, который принял решение снизить сумму налогов и пени до 11,5 млрд тенге. Также согласно постановлению Специализированного межрайонного административного суда г. Астана сумма штрафных санкций была снижена до 2,0 млрд тенге.

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В итоге, ранее заявленная сумма налоговых претензий уменьшилась на 64,9%. Таким образом, РД КМГ планирует обжаловать в судебном порядке оставшуюся сумму налоговых претензий в размере 13,5 млрд тенге, сообщается в пресс-релизе компании.

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