Министерство обороны РК укрепляет меры по реализации информационной политики

В Министерстве обороны РК проходит учебно-методичес кий сбор с военнослужащими, ответственными за информационную работу. Об этом сообщает пресс-служба Минобра.

В Министерстве обороны РК впервые начался учебно-методичес кий сбор с военнослужащими, ответственными за информационную работу в видах и родах войск, войсках региональных командований Вооруженных Сил Казахстана, департаментах по делам обороны городов Астана, Алматы и 14 областей страны, а также Центрального спортивного клуба армии МО РК.

В сборе также приняли участие министр обороны РК Сакен Жасузаков и председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК Нургуль Мауберлинова.

«Как отмечает Президент страны – Верховный Главнокомандующи й, степень развитости информационного общества непосредственно влияет на процесс функционирования государственных институтов, экономику и обороноспособнос ть каждой страны. Наличие адекватного потребностям граждан информационного общества является необходимым условием состоятельности государства, а информационная сфера – одним из приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности. Надежная работа информационных ресурсов, систем управления и связи имеет исключительное значение для обороноспособнос ти страны», - заявил Сакен Жасузаков.

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«Актуальность данного учебно-методичес кого сбора продиктована современными реалиями, когда развитие информационных технологий, свободный доступ к информации и колоссальные объемы данных, обновляющихся ежеминутно, влияют на стороны жизни общества и государства, в том числе и на область обороны. Этот процесс объективно формирует потребность в информации о принимаемых решениях в области обороны и военного строительства, готовности Вооруженных Сил к защите национальных интересов и суверенитета страны. При этом важна качественная реализация информационной политики как на республиканском, так и региональном уровнях», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РК.