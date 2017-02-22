Министр финансов назвал приоритетные направления Третьей модернизации

Министр финансов РК Бахыт Султанов обсудил ключевые положения Послания президента в ходе встречи с представителями финансовой сферы в Жамбылской области, сообщает пресс-служба МФ РК.

Глава Минфина отметил, что реализация задач, озвученных в Послании, позволит достичь основной цели Стратегии-2050 - вхождения Казахстана в 30-ку самых развитых стран мира.

Министр финансов подробно остановился на каждом приоритете Третьей модернизации.

Он отметил, что в рамках первого приоритета, ускорение роста в традиционных отраслях экономики будет достигнуто благодаря повышению производительности труда до уровня развитых стран через трансфер новых технологий и внедрение лучших практик и бизнес-процессов.

Султанов также проинформировал о кардинальном улучшении институциональной и бизнес-среды и создании условий для обеспечения преобладающей роли частного сектора в экономике через развитие конкуренции и сокращение государственного участия в регулировании и экономике.

Министр доложил о предпринимаемых Правительством мерах в рамках улучшения качества человеческого капитала и реализации Концепции культурной политики, физического развития и спорта, Государственной программы развития и функционирования языков до 2020 года.

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В ближайшие несколько лет новая структура экономики должна обеспечить создание производительных рабочих мест, мобильность трудовых ресурсов и возможность получения новых навыков, отметил министр финансов.

В рамках встречи были также обсуждены институциональные преобразования, вопросы безопасности и борьбы с коррупцией.

Для обеспечения безопасности будут приняты государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, а также система «Киберщит Казахстана» для противодействия киберпреступности.

В вопросе борьбы с коррупцией будет усилена работа по выявлению и искоренению причин предпосылок коррупции. Для этой цели предусмотрено совершенствование системы госзакупок по принципу централизованной службы.

Бахыт Султанов призвал к четкому исполнению поставленных в Послании задач с целью достижения устойчивых темпов роста экономики и выведения благосостояния народа Казахстана на принципиально качественный уровень.