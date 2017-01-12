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Миннацэкономики разъяснило причины роста цен на сигареты

12.01.2017 11:42   632   0

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром» с 1 января 2017 года установлены минимальные розничные цены (МРЦ) на сигареты с фильтром за пачку - 300 тенге.

Данное постановление разработано Министерством финансов в целях проведения государственной политики, направленной на сокращение табакокурения и алкоголизма путем повышения размера МРЦ. Также подпункт а) пункта 2 статьи 6 Рамочной конвенции предусматривает наличие ценовых и налоговых мер по сокращению потребления табака различными группами населения, особенно молодежью, а именно осуществление налоговой политики и, в случае целесообразности, ценовой политики в отношении табачных изделий, с тем, чтобы содействовать достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение потребления табака», - говорится в ответе Министерства нацэкономики на официальный запрос МИА «Казинформ».

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Также, законом установлена ставка акциза на табачные изделия за 1000 штук в 2017 году - 6200 тенге (прирост по сравнению к предыдущему году составит 24 %), в 2018 году - 7500 тенге (прирост 20%), в 2019 году - 8700 тенге (прирост 16 %).

«В условиях осуществляемой экономической интеграции стран ЕАЭС, в результате которой формируется единое экономическое пространство со свободным обращением товаров и услуг, возникают очаги нелегальной торговли со стороны стран с более низким уровнем цен на табачную продукцию. При планировании ставок акцизов на сигареты на предстоящий трехлетний период также была учтена работа по гармонизации (сближению) ставок акцизов на табачную продукцию, в рамках которой предполагается заключение Соглашения между странами-членами ЕАЭС», - сообщили в МНЭ.

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По мнению министерства, предлагаемый уровень акцизов позволит поэтапно сокращать разницу в ставках в России и в Казахстане, что соответствует принципам гармонизации, а также сохранить баланс между ставками акцизов в Казахстане и Кыргызстане в целях недопущения роста притока нелегальной продукции из Кыргызстана. 

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Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
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