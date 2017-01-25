Минздрав планирует снижение ставок взносов по ОСМС

Министерство здравоохранения РК планирует снижение ставок взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Согласно действующему закону «Об обязательном социальном медицинском страховании», с лета 2017 года взносы работодателей за работников составят 2% от заработной платы с доведением этой доли до 5% к 2020 году.

По словам Елжана Биртанова, согласно поправкам, предусмотренным в законопроекте Минздрава, взносы работодателей за работников планируется сократить до 1% с 2017 года и довести эту цифру до 3% к 2020 году.

«Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие уплате в фонд, составят с 1 июля 2017 г - 5%», - добавил Елжан Биртанов.

В свою очередь, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова рассказала о финансовой составляющей фонда. «В 2018 году пакет ФСМС будет в пределах 680 млрд тенге. Поддерживаемый резерв из этого пакета составит 3%, то есть 24 млрд тенге могут быть использованы в случае необходимости, для реализации последствий, возникших в связи с чрезвычайными мероприятиями».

Комитетом госимущества подведены итоги «второй волны» приватизации

«Ожидается, что к 2019 году на взносы работодателей, работников, индивидуальных предпринимателей и неактивных лиц будет приходиться 19,5% от активов Фонда. К 2025 году эта доля увеличится до 31%. Остальное это будут взносы со стороны государства. Это с учетом уже предложенных ставок по новому законопроекту. По нашим предварительным подсчетам, к 2015 году 2,1% от ВВП будет тратиться на здравоохранение, включая гарантированный пакет медицинских услуг», - добавил Елена Бахмутова.