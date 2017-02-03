Н. Назарбаев принял участие в церемонии принесения присяги госслужащими

Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии принесения присяги политическими государственными служащими. Торжественную клятву народу и Президенту Казахстана дали председатель Национального Банка Данияр Акишев, председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, генеральный прокурор Жакип Асанов, директор Службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов, руководящие должностные лица Администрации Президента, а также ряд членов Правительства, акимов областей и г. Алматы.

В своей речи глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать.

"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются не только на имидже государственной службы, но и на системе государственного управления в целом", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.

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Нурсултан Назарбаев затронул вопросы развития предпринимательства в регионах, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.

"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что социальная сфера находится постоянно в фокусе нашего внимания.

"Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль Парламента, Правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства", - резюмировал Назарбаев.

В завершение президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.

"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил президент.

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