Н. Назарбаев провел совещание по ускорению технологической модернизации экономики

Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики.

В совещании приняли участие премьер-министр, председатель Национального Банка, члены правительства, аким г. Астаны, руководители национальных холдингов и компаний, а также ведущих предприятий страны.

Были обсуждены меры по ускорению модернизации экономики, которая выделена в качестве первого приоритета в Послании главы государства народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».

Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей.

По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений.