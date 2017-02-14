На госпрограмму «Нұрлы жол» в 2017 году предусмотрено более 387 млрд тенге

Бюджетом на 2017 год на реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» предусмотрены средства в сумме 387,4 млрд тенге, об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

Султанов призвал все государственные и местные исполнительные органы уже сейчас принять необходимые меры и взять под контроль своевременное проведение бюджетных процедур в целях эффективной реализации госпрограммы «Нұрлы Жол».

Также глава минфина сообщил, что бюджетная часть государственной программы «Нұрлы жол» освоена почти на 100% к плану на 2016 год. Средства на реализацию инфраструктурных проектов, развитие ЖКХ и жилищного строительства, инфраструктуры в сфере образования использованы в полном объеме. На местном уровне освоение средств госпрограммы также достаточно высокое - 98,7%.

Проведенным камеральным контролем в 2016 году в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» охвачено 420 процедур государственных закупок на общую сумму 221 млрд тенге, из них направлены уведомления на сумму 55 млрд тенге.

Объектами государственного аудита выявленные нарушения устранены. При этом пересмотрены итоги госзакупок на сумму 17 млрд тенге; отменены госзакупки на сумму 38 млрд тенге.

Фонд «Самрук-Қазына» планирует реализовать 23 крупных актива

По словам спикера, отмечается рост объема налогов в бюджет от плательщиков, участвовавших в госпрограмме «Нұрлы Жол». Так, их объем за 2016 год составил 43,5 млрд тенге, что в 1,4 раза больше чем за 2015 год.