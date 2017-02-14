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На госпрограмму «Нұрлы жол» в 2017 году предусмотрено более 387 млрд тенге

14.02.2017 12:10   1522   0

Бюджетом на 2017 год на реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» предусмотрены средства в сумме 387,4 млрд тенге, об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

Султанов призвал все государственные и местные исполнительные органы уже сейчас принять необходимые меры и взять под контроль своевременное проведение бюджетных процедур в целях эффективной реализации госпрограммы «Нұрлы Жол».

Также глава минфина сообщил, что бюджетная часть государственной программы «Нұрлы жол» освоена почти на 100% к плану на 2016 год. Средства на реализацию инфраструктурных проектов, развитие ЖКХ и жилищного строительства, инфраструктуры в сфере образования использованы в полном объеме. На местном уровне освоение средств госпрограммы также достаточно высокое - 98,7%.

Проведенным камеральным контролем в 2016 году в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» охвачено 420 процедур государственных закупок на общую сумму 221 млрд тенге, из них направлены уведомления на сумму 55 млрд тенге.

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Объектами государственного аудита выявленные нарушения устранены. При этом пересмотрены итоги госзакупок на сумму 17 млрд тенге; отменены госзакупки на сумму 38 млрд тенге.

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По словам спикера, отмечается рост объема налогов в бюджет от плательщиков, участвовавших в госпрограмме «Нұрлы Жол». Так, их объем за 2016 год составил 43,5 млрд тенге, что в 1,4 раза больше чем за 2015 год.

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