Нацфонд и жилищные программы: проблемы были неизбежны

На финансирование программ жилищного строительства из Нацфонда идут громадные средства. Однако то, как принимаются решения по ним и затем как они используются, неизбежно приводит к коррупционным рискам и искажению рыночных отношений на рынке нового жилья и в финансовом секторе.

Активное финансирование программ жилищного строительства из Нацфонда началось в рамках государственной программы «НурлыЖол», которая была утверждена указом президента в начале 2015 года. Основной целью программы являлось - стать главным стимулом поддержки деловой активности и обеспечения занятости в кризисных условиях.

Кто получает выгоды от дешевых кредитов из Нацфонда?

Большая часть денег, выделяемая по программе «НурлыЖол» идет вне госбюджета, утверждаемого парламентом. При этом, эти внебюджетные деньги выделяются в виде покупки Нацфондом очень долгосрочных облигаций НУХ «Байтерек» и ФНБ «Самрук-Казына» (от 10 лети более) по крайне низким процентным ставкам (0,1% годовых).

По факту, такие операции представляют собой прямое кредитование госкомпаний из Нацфонда, что запрещено действующим Бюджетным кодексом. То есть, такое финансирование жилищных программ сразу же начинается с нарушения законодательства, что соответственно не способствует снижению коррупционных рисков.

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Однако, самым главным моментом, расширяющим коррупционные возможности, является крайне низкая процентная ставка. 0,1% годовых по деньгам Нацфонда и 15,0% - 20,0% по кредитам коммерческих банков – это крайне большая разница, выгоду от которой кто-то должен получить.

Так, согласно финансовой отчётности НУХ «Байтерек», этот нацхолдинг получил следующие средства из Нацфонда на строительство кредитного и арендного жилья (на 20-30 лет под 0,1% годовых).

- 2015 год – 92,5 млрд тенге

- За 9 месяцев 2016 года – 224,5 млрд тенге, напрямую из Нацфонда, и 19,1 млрд из Нацфонда, но через госбюджет (всего 243,6 млрд тенге).

Под кредитным и арендным жильем (упрощенно говоря) понимается строительство малогабаритного жилья, которое должно быть выкуплено за счет льготных кредитов ЖССБ. Если такое жилье не выкуплено, то оно может быть сданоместными исполнительными органами в аренду малообеспеченным очередникам на получение жилья.

Те, кто принимал решение о выдаче средств Нацфонда по таким длинным срокам и по крайне низкой ставке, наверное, рассчитывали, что всю выгоду от таких льготных кредитных условий получат конечные пользователи – малообеспеченные семьи, которые планируют купить в кредит или снять в аренду жильё, финансируемое государством.

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Однако, никто не считал и сейчас не считает, насколько дешевле получается кредитное и арендное жилье для конечных получателей благодаря такому финансированию из Нацфонда. Вполне возможно, что все выгоды от льготной процентной ставки на деньги Нацфонда, растворяются в самих госкомпаниях (для поддержки их финансовых показателей и зарплат), а также в различных коррупционных схемах.

Уровень взяток, выявленных в АО «Байтерек девелопмент» показывает, что, скорее всего, окончательная стоимость социального жилья обходится также, если бы оно было построено на кредиты банков под 15% - 20%. Если это так, то государство будет платить дважды. Сначала за счет недополученных процентныхдоходов на деньги из Нацфонда, а затем за счет адресной помощи из госбюджета для малообеспеченных семей.

С этой точки зрения, возникает вопрос. Может лучше только оказывать адресную госпомощь малообеспеченным напрямую, а строительство жилья пускай идет только в соответствии с рыночными условиями? Такая схема госпомощи создаст спрос на малогабаритное экономное жилье, что будет стимулировать развитие частного строительства в этом секторе, в соответствии с рыночными отношениями и без участия государства. Так работают жилищные программы в развитых странах и в таких условиях коррупционные риски очень дешевых кредитов из Нацфонда исчезнут совсем.

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Почему нет контроля по деньгам Нацфонда, выделенных для жилья?

Интересно отметить, что по этой же схемеиз Нацфонда также финансируется программа «Дорожная карта бизнеса – 2020», ГПИИР, и другие программы льготного кредитования бизнеса. По этим программам НУХ «Байтерек» получает аналогичные очень дешевыесредства из Нацфонда и, затем,выдает недорогие кредиты бизнесу для поддержки предпринимательства, обрабатывающей промышленности, и несырьевого экспорта. Конечные заемщики получают льготные кредиты через коммерческие банки, либо через Банк развития Казахстана.

При этом, еще в начале 2014 года была организована государственная Комиссия по контролю за расходованием средств, выделенных из Нацфонда. Комиссия возглавляется председателем Нацбанка, и в неё входит генеральный прокурор, председатель КНБ, глава счетного комитета, министр финансов, министр экономики, и так далее. Согласно распоряжению президента, Комиссия на постоянной основе осуществляет контроль за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Нацфонда.

Комиссия до сих пор существует и выпускает отчеты по своей работе, однако почему-то все публикуемые отчеты и активные проверки относятся только к деньгам Нацфонда, используемым для льготного кредитования предпринимателей и населения. Информация по контролю финансирования жилья из Нацфонда не была опубликована ни в одном отчете.

При этом, начиная с 2016 года, на финансирование жилищного строительства тратится гораздо больше денег, чем на ДКБ – 2020, ГПИИР и другие программы. Создается впечатления, что гораздо более коррумпированное направление расходования средств Нацфонда – жилищные программы, почему-то выпали с поля зрения такой очень представительной комиссии.

Почему из Нацфонда финансируются коммерческие объекты?

Согласно финансовой отчётности ФНБ «Самрук-Казына», он в 2016 году получил из Нацфонда 97 млрд тенге на 10 лет под ставку - 0,1% годовых для строительства коммерческого жилья (10,7 тыс. квартир).

Если госпомощь малообеспеченным семьям из Нацфонда еще как-то можно объяснить, то финансирование коммерческого строительства из Нацфонда по такой низкой ставке ни в какие ворота не лезет! Опять возникает тот же вопрос. В чей карман упадет разница между 0,1% годовых и рыночными 15%-20%?

Мало того, что кредиты из Нацфонда нарушают Бюджетный кодекс, льготное кредитование ФНБ «Самрук-Казына» для строительства коммерческого жилья нарушает новый закон, относящийся YellowPagesRule. Данный закон ограничивает участие государства в предпринимательской деятельности, особенно в случаях, когда госкомпании получают конкурентные преимущества за счет льготного госфинансирования. Также такой странный коммерческий «бизнес» ФНБ «Самрук-Казына» идет в разрез с широко разрекламированной программой по его трансформации.

Кто получает выгоды от льготного финансирования строительства ЭКСПО-2017?

Согласно финансовой отчётности НУХ «Байтерек», он для финансирования строительства объектов недвижимости и торгово-развлекательного центра для ЭКСПО-2017 получил из Нацфонда на 20 лет под ставку - 0,1% годовых следующие средства.

- 63.1 млрд тенге в 2015 году

- и 15 млрд тенге в 2016 году

Также в соответствии с финансовой отчётностью АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» данная компания вместе с ФНБ «Самрук-Казына» разместили в коммерческих банках депозиты на сумму 44 млрд тенге на 18 лет под 3,5% годовых для финансирования проектной компании ТОО «EXPOVillage». По финансовой отчётности трудно сказать использовались ли деньги Нацфонда для финансирования этих депозитов, однако ставка в 3,5% тоже в разы меньше рыночных ставок.

По финансированию объектов ЭКСПО-2017 снова возникает всё тот же вопрос. В чей карман упадет разница между льготным госфинансированием и рыночными ставками в 15%-20%?

Коррупционность и неэффективность субсидий из Нацфонда

Пример финансирования жилищных программ из Нацфонда показывает, что государственные субсидии в виде крайне низкой процентной ставки, осуществляемые из Нацфонда, являются коррупционными и неэффективными по своейсути. Также такое финансированиесильно искажает рыночные отношения в экономике, скрывает реальное финансовое положение госхолдингов, и искажает принципы работы госбюджета.

Необходимо прекратить финансировать экономику из Нацфонда и госбюджета по субсидированным ставкам. В идеале, все госфинансирование должно идти по рыночным ставкам.

В случае обоснованной необходимости, субсидирование процентной ставки должно идти из госбюджета отдельной статьей напрямую получателю, что сделает такое субсидирование понятным и прозрачным, что, в свою очередь, позволит реально оценить эффективность и определить цель такой государственной помощи.

Также, такое субсидирование процентной ставки должно сопоставляться с налогами, оплаченными получателями такой субсидии. Если бизнес или работоспособное физическое лицо не платят положенных налогов, то почему государство должно субсидировать им процентную ставку за счет других налогоплательщиков?

Для примера. В нормальной рыночной экономике НУХ«Байтерек» должен был выпустить ценные бумаги на бирже на общих основаниях, и Нацфонд или госбюджет должны были купить эти облигации (профинансировать холдинг) по рыночным ставкам. Получив эти деньги, холдинг должен был использовать их на рыночных условиях для кредитования компаний. В свою очередь, если правительство решило оказать финансовую помощь в виде субсидирования процентной ставки какому ни будь заемщику, то оно должно было сделать это напрямую из госбюджета по статье «субсидии выданные».

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