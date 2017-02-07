Нурсултан Назарбаев провел встречу с генеральным прокурором РК

В ходе встречи Жакипа Асанова с главой государства генеральный прокурор доложил об итогах деятельности правоохранительных органов за 2016 год и планах работы на предстоящий период.

Президент Казахстана отметил важность проводимых реформ, направленных на улучшение состояния общественной безопасности в стране.

"На протяжении всех этих лет мы проводим реформы во всех сферах. По итогам 25-летия независимости страны мы отмечаем положительный экономический рост и улучшение благосостояния народа. Однако вопросы деятельности правоохранительной системы всегда сохраняют свою актуальность. Нами принимаются соответствующие меры, вносятся поправки в законодательство", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом правоохранительные органы наказывались, если количество зарегистрированных преступлений превышало показатели предыдущего года.

"Данные скрывали, корректировали во избежание наказания. Сейчас же все факты должны регистрироваться в обязательном порядке", - отметил президент.

Глава государства был проинформирован о предпринимаемых мерах по сокращению количества проверок бизнес-сообщества в рамках исполнения поручений, данных на расширенном заседании Правительства. Кроме того, генеральный прокурор отметил проводимые мероприятия по укреплению межгосударственных отношений в правоохранительной сфере, подготовке кадров в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.

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По информации Асанова в рамках реализации Пяти институциональных реформ и Послания Президента Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность» в настоящее время принимаются все необходимые меры в решении задач, поставленных перед органами прокуратуры, в том числе по переходу административных и уголовных процессов на электронно-цифровой формат, а также по реализации отдельных проектов.

"Еще один индикатор улучшения общественной безопасности – это количество заключенных в местах лишения свободы. В начале 90-х годов в Казахстане было около 100 тысяч заключенных, на сегодняшний день в местах лишения свободы находятся в три раза меньше, около 36 тысяч человек", - сказал генеральный прокурор.

В завершение президент Казахстана подчеркнул особую роль прокуратуры как надзорного органа страны за соблюдением норм законодательства, отметив необходимость в более тщательном контроле за ходом реализации Пяти институциональных реформ и Послания народу Казахстана.

По итогам встречи главой государства были даны конкретные поручения.