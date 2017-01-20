Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Высшего Судебного совета

Председатель Высшего Судебного совета Анатолий Смолин проинформировал главу государства о результатах деятельности Высшего Судебного совета за 2016 год, а также о ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в части оптимизации механизма отбора судей.

Нурсултан Назарбаев отметил особую роль Высшего Судебного совета в проводимой работе по отбору качественных кадров в соответствии с новыми правилами и принятыми законами, подчеркнув недопустимость вмешательства в его деятельность со стороны иных органов.

"Мы впервые создали автономный Высший Судебный совет, чтобы была полная объективность и невмешательство. Сейчас мы ведем отбор судей согласно новым правилам, новым законам", - сказал глава РК.

Смолин доложил о выполнении 17-го шага Плана нации, предусматривающего ужесточение квалификационных требований и порядка отбора судей.

"По итогам проведенной работы на должность судьи назначаются лица, имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт", - отметил Смолин.

Госсектор сократил свое участие в прямом инвестировании в экономику

Также председатель Совета сообщил о проделанной работе по решению задач, поставленных президентом Казахстана на VII съезде судей.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию кадровой работы в судебной системе.