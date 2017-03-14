Н. Назарбаев: Мы создадим специальный рейтинг областей по легкости ведения бизнеса

Нурсултан Назарбаев провел совещание с активом Карагандинской области по вопросам социально-экономического развития региона, он отметил экономические и социальные показатели развития страны в целом и Карагандинской области в частности.

"С момента обретения независимости экономика региона выросла в 23 раза, в эксплуатацию введено 72 объекта индустриализации. За последние пять лет в область вложено 1,7 трлн тенге инвестиций. Снята проблема аварийных школ, решается вопрос с трехсменным обучением. В рамках Дорожной карты более 4 000 человек были трудоустроены", - сказал глава государства.

Назарбаев уделил особое внимание процессу политических реформ в стране, подчеркнув важность аспектов сохранения президентской вертикали и повышения ответственности всех ветвей государственной власти.

Также президент Казахстана призвал жителей области активно принимать участие в экономической модернизации страны, отметив необходимость решения ряда актуальных задач.

"Следует создать идеальный климат для привлечения инвестиций. В рейтинге Всемирного банка Казахстан занимает 35-е место по критерию легкости ведения бизнеса. Это хороший показатель, но нам необходимо продолжить работу, и в первую очередь в регионах страны. Мы создадим специальный рейтинг областей по легкости ведения бизнеса и учредим специальную ежегодную премию, которая будет вручаться в день индустриализации",- сказал Нурсултан Назарбаев.

Минздрав РК: Все управляющие директора и глава «СК-Фармация» освобождены от должностей

Наряду с этим, глава государства акцентировал внимание на мерах по расширению границ предпринимательства, развитию государственно-частного партнёрства, субсидированию сельского хозяйства, реализации программы «Нұрлы Жер», повышению казахстанского содержания в производимой продукции, а также инновационному развитию промышленного сектора путем привлечения научно-исследовательских институтов.

"Мы должны продолжать индустриализацию с ориентиром на конкурентоспособные экспортные предприятия. Нам необходимо встраиваться в глобальную цепочку производства и сбыта товаров и услуг. Достижение этой цели возможно путем привлечения транснациональных компаний", - отметил президент.

Нурсултан Назарбаев поставил задачу перед акимами страны и руководством институтов развития активизировать работу с инвесторами по дальнейшему развитию отечественных предприятий.

В завершение совещания новый аким Карагандинской области дал присягу народу и президенту Казахстана.

Алматинским предпринимателям выделили более 200 га земель для строительства производства