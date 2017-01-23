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Отечественные авиаперевозчики считают энергетическую безопасность отрасли уязвимой

23.01.2017 11:55   760   0

Авиакомпании «Эйр Астана» и QAZAQ AIR уверены, что практика распределения авиатоплива, производимого отечественными нефтеперерабатывающими заводами, подрывает энергетическую безопасность Казахстана. Авиаперевозчики считают, что процедура распределения авиатоплива между казахстанскими авиакомпаниями непрозрачна и требует существенной корректировки.

В 2008 году заключен Меморандум «О партнерстве между авиакомпаниями, аэропортами и основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов и производителями нефтепродуктов по обеспечению внутреннего рынка авиационным керосином». В рамках этого Меморандума ежегодно утверждается График закрепления авиакомпаний и аэропортов за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке авиационного керосина. Согласно этому документу в 2016 году при потребности в 570 тысяч тонн отечественными НПЗ было произведено для гражданской авиации только 155 тысяч тонн. В 2017 году Министерством энергетики РК планируется произвести для гражданской авиации 241 тысячу тонн авиатоплива, что составляет примерно 38% от требуемого объема. Основную роль в вопросе распределения этих 241 тысячи тонн между субъектами гражданской авиации играет Комитет Гражданской Авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

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"12 января 2017 года в рамках совещания под председательством главы КГА Сейдахметова Б.К. был утвержден График на 2017 год, лоббирующий интересы частных компаний в ущерб интересам государственных авиакомпаний. Так, для авиакомпании QAZAQ AIR Графиком установлен объем авиатоплива, в среднем, в два раза меньше необходимого, а для авиакомпании «Эйр Астана» - почти в 3 раза ниже требуемого. В то же время для авиакомпании «СКАТ» предусмотрен объем авиатоплива, превышающий необходимый.

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Кроме того, для «СКАТА» ресурсодержателем определено ТОО «Петросан», являющееся основным и стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Тогда как для «Эйр Астаны» и QAZAQ AIR КГА определяет около 10 различных ресурсодержателей, 70% из которых либо не осуществляют выработку авиатоплива, либо обладают его ограниченными объёмами", - сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

В связи с этим авиакомпании «Эйр Астана» и QAZAQ AIR обращаются к руководству Министерства по инвестициям и развитию РК с требованием разработать простой и прозрачный механизм распределения отечественного авиационного топлива.

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Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
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